Manca davvero poco allo scoccare del countdown: nel prossimo week end, infatti, prenderà il via anche il campionato di Seconda Categoria che allargherà dunque l'ampio panorama dilettantistico regionale. Dopo la stesura dei gironi, infatti, nella giornata odierna sono stati definiti anche i calendari e dunque il cammino che va dal prossimo 11 ottobre al 22 marzo, ovvero ultima giornata di campionato.

Il calendario

Il girone inerente le squadre vibonesi è quello D, con sette compagini su dodici provenienti appunto da Vibo Valentia: Comprensorio Vibonese, Tropea, Francica, San Costantino, Ricadese, Briatico e Zungrese. Insomma, ogni domenica ci sarà una sorta di derby per i campi della provincia.

Tornando ai calendari, stilata la prima giornata che inizierà questo sabato e subito con un derby dall'altro fascino, anche per e ambizioni: a scontrarsi saranno Comprensorio Vibonese e Tropea. Due organici che sicuramente hanno costruito le proprie rose per lottare per i vertici. Inaugurerà la propria stagione di sabato anche l'ambizioso Francica che ospiterà il Mac3. Domenica in campo le altre quattro vibonesi con l'altro derby di turno, ovvero Ricadese-Briatico mentre San Costantino e Zungrese saranno impegnati rispettivamente in trasferta e in casa. I giallorossi, che prenotano un ruolo da protagonisti, inizieranno il loro percorso sul campo del Girifalco mentre la Zungrese inaugurerà la stagione davanti ai propri tifosi contro lo Stalettì.

La prima giornata