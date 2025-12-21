Ultima uscita dell'anno solare per il campiona di Seconda Categoria che, nel week end appena trascorso, ha visto consumarsi anche la decima giornata e dando appuntamento al 2026. Ecco il resoconto.

L'anticipo

Il calendario calcistico che chiude il 2025 si apre sabato, con l'anticipo tra Compr. Vibonese e San Costantino. Un duello di alta classifica e dal forte sentore di play off, ma alla fine ad avere la meglio sono i giallorossi che battono a domicilio i rossoblù per 0-1. Quando arriva il periodo di Natale, torna la più classica "Poltrona per due" e la formazione di mister Romano mette pressione alla capolista, passando almeno una notte in vetta. Di Costantino Chiarello la rete decisiva che lancia la compagine san costantinese.

Le gare della domenica

Si congeda dal 2025 con una vittoria la capolista Tropea, ricacciando indietro a tre lunghezze l'antagonista San Costantino. I tropeani battono a domicilio il fanalino di coda Francica per 0-3 a tavolino: succede tutto nella ripresa grazie alle reti di Pugliese e Surace ma, alla mezz’ora, i locali abbandonano il campo per protesta contro la direzione arbitrale. Dopo il singolo incidente di percorso, riprende la sua corsa il Mac3 che si congeda con una vittoria sull'Atl. Feroleto e consolidando il terzo posto. Poker interno ma con gli ospiti inizialmente avanti con Navigante. Locali che la ribaltano con Mazzotta e Gagliardi ma ancora Navigante ristabilisce gli equilibri. Il definitivo poker è a cura di Talarico e ancora Gagliardi (doppietta).

Si regala la zona play off per Natale la Ricadese che inanella il suo quarto risultato utile consecutivo: succede tutto nella ripresa con i locali inizialmente in vantaggio con Crudo, mentre la Ricadese la riprende a cinque minuti dalla fine con Furchì. In scia play off anche il Girifalco che, contro il Briatico, pareggia però 1-1: Pilò illude i padroni di casa, Jeng regala il punto ai briaticesi. Chiude lo scontro salvezza Tiriolo-Stalettì terminato 3-1 per i padroni di casa: di canino, Critelli e Drammeh le reti.

I risultati

Compr. Vibonese-San Costantino 0-1

Francica-Tropea 0-3 tav.

Girifalco-Briatico 1-1

Mac3-Atl. Feroleto 4-2

Tiriolo-Stalettì 3-1

Zungrese-Ricadese 1-1

La classifica

Tropea 26

San Costantino 23

Mac3 22

Compr. Vibonese 17

Ricadese 17

Girifalco 15

Briatico 14

Zungrese 10

Atl. Feroleto 9

Tiriolo 7

Stalettì 4

Francica (-3) 1

Il prossimo turno

Atl. Feroleto-Francica

Tropea-Tiriolo

Ricadese-Girifalco

Briatico-Mac3

San Costantino-Zungrese

Stalettì-Compr. Vibonese