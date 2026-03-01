Sprint finale di stagione nel campionato di Seconda Categoria che, con il diciassettesimo turno appena concluso, ne conta solo cinque davanti a sé. Ecco allora risultati e classifica.

L’anticipo

Il week end di campionato si apre con l'anticipo che vedeva contrapposte Compr. Vibonese e Briatico. Padroni di casa che ritrovano la vittoria, dopo lo scivolone di settimana scorsa, piegando gli avversari briaticesi per 2-1. Gara molto tirata ed equilibrata anche se i locali vanno avanti, dopo soli quattro minuti, grazie a un eterno Gregorio Simonetti. Il Briatico non si scompone e, a gli sgoccioli dell’intervallo, ristabilisce gli equilibri con Lautaro. A togliere le castagne dal fuoco, nel finale, ci pensa il capocannoniere del torneo, Francesco Germolè, al suo dodicesimo centro in campionato.

Le gare della domenica

A distanza di una settimana dallo scontro diretto che ha riaperto il campionato, Tropea e San Costantino riprendono la loro lotta a distanza. La capolista tropeana scuote la testa, dopo la prima e inattesa caduta stagionale contro i rivali, e riprende a correre vincendo in casa dello Stalettì in manierra netta, e prevedibile, per 0-5.: la manita è griffata da Il Grande, Godano, Scrugli e dalla doppietta di Contartese. Adesso che il San Costantino ha riaperto i giochi non vuole di certo perderli, per questo i giallorossi infilano la loro quarta vittoria consecutiva: finisce con un poker il match contro l’Atletico Feroleto con la doppietta di Rotella e le reti di Luzza e Virdò. Per gli ospiti gol della bandiera di Navigante e con la formazione di mister Romano che rimane col fiato sul collo della vetta, a due sole lunghezze.

Molto indicativo in chiave play off il match tra Ricadese e Mac3 che sorride alla compagine di casa. Un 1-0 che pesa, firmato Barbuto sul finire di primo tempo, e che alimenta le ambizioni pay off dal momento che in classifica è appaiata al Girifalco. Proprio quest’ultimo, davanti al proprio pubblico, piega la resistenza del Francica per 2-0 con un iniziale autorete e il raddoppio di Cristofaro. Tre punti pesantissimi in chiave salvezza, infine, per la Zungrese che batte il Tiriolo 3-1 in rimonta: vantaggio iniziale ospite con Talarico, poi il ribaltone firmato dalla doppietta di Cristofalo e dal gol di Licastro.

I risultati

Compr. Vibonese-Briatico 2-1

Girifalco-Francica 2-0

Ricadese-Mac3 1-0

San Costantino-Atl. Feroleto 4-1

Stalettì-Tropea 0-5

Zungrese-Tiriolo 3-1

La classifica

Tropea 41

San Costantino 39

Mac3 32

Girifalco 29

Ricadese 29

Compr. Vibonese 26

Briatico 22

Zungrese 19

Atl. Feroleto 17

Tiriolo 10

Francica (-4) 7

Stalettì 5