Dal forte sentore di play off la sfida tra San Costantino e Mac3, terminata 2-3 in favore degli ospiti. La Ricadese batte 2-0 il Francica grazie a Furchì e Caracciolo

Il settimo turno del campionato di Seconda Categoria ha lasciato in dote una certezza: la forza dell’attuale prima della classe. Ecco allora il bilancio generale del turno appena concluso.

L'anticipo

Una marcia senza sosta e che guarda dritta all'obiettivo finale: uno schiacciasassi la capolista Tropea che non fa sconti al Briatico e mette a referto non solo la sua sesta vittoria su sette gare, ma anche l'imbattibilità stagionale che prosegue. Cinici e concreti i padroni di casa che battoni briaticesi per 2-0, grazie a un gol per tempo: alla mezz’ora del primo tempo la sblocca Scrugli mentre, a inizio ripresa, ecco il raddoppio di Russo.

Le gare della domenica

Nel pomeriggio di domenica rallenta il Compr. Vibonese con i rossoblù che impattano in casa della Zungrese per 2-2, fermandosi a cinque vittorie consecutive e torna a subire gol dopo cinque uscite. Gara non proprio facile, dal momento che i padroni di casa vanno sul doppio vantaggio grazie alle reti, all’altezza del quarto d’ora della ripresa, di Cristofalo e Fiamingo. Nei minuti finali il Compr. Vibonese rimedia con le reti di Garoffolo e Oduro.

Dal forte sentore di play off era invece la sfida tra San Costantino e Mac3, con il match che però sorride agli ospiti. Partite dall’alto ritmo e terminata 2-3: ospiti in vantaggio dopo quattro minuti con Sohna ma, al quarto d’ora Costantino Chiarello sigla il pareggio. A inizio ripresa Mazzotta riporta avanti il Mac3 ma l’altro Chiarello, Omar, fa 2-2. Alla fine la rete decisiva è di Palumbo. Seconda vittoria consecutiva per il Girifalco che batte anche il Tiriolo e inizia ad affacciarsi alle zone alte. I padroni di casa si aggiudicano l'intera posta in palio grazie al 4-2 finale. Per i locali in gol Pilò, Quirino, Todaro e Fodaro. Non potevano più lasciare punti per strada Ricadese e Francica, una di fronte all'altra, ma alla fine a sorridere sono i padroni di casa, vittoriosi per 2-0 con le reti di Furchì e Caracciolo e lasciando il Francica in fondo alla classifica. Chiude il programma lo scontro salvezza tra le ultime due, Stalettì-Atl. Feroleto, terminato 2-4 per gli ospiti: doppiette per Torcasio e Nicotera.

I risultati

Tropea-Briatico 2-0

Girifalco-Tiriolo 4-2

Ricadese-Francica 2-0

San Costantino-Mac3 2-3

Stalettì-Atl. Feroleto 2-4

Zungrese-Compr. Vibonese 2-2

La classifica

Tropea 19

Compr. Vibonese 16

Mac3 16

San Costantino 14

Girifalco 10

Briatico 10

Ricadese 10

Zungrese 9

Atl. Feroleto 5

Tiriolo 4

Francica (-3) 1

Stalettì 1

Il prossimo turno

Atl. Feroleto-Tropea

Compr. Vibonese-Girifalco

Briatico-Zungrese

Francica-San Costantino

Mac3-Stalettì

Tiriolo-Ricadese