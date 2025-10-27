Vincono sia Compr. Vibonese che Ricadese, rispettivamente contro Mac3 e Stalettì. Per i rossoblù decisivo Germolè, per i secondi Staropoli

Tutto ancora acerbo nel campionato di Seconda Categoria che ha appena mandato in archivio la sua terza giornata. Anche le gerarchie dunque sono molto sottili e indecifrabili. Ecco il resoconto del terzo turno, consumatosi tra sabato e domenica.

L'anticipo

Il turno di campionato si apre con l'anticipo del sabato tra Compr. Vibonese e Mac3, in un match che ha visto la vittoria della compagine rossoblù di misura per 1-0, dando così continuità al successo di settimana scorsa. Una gara ostica per la compagine locale e che sembrava incanalata verso lo 0-0 ma, a un minuto dalla fine, Germolè trova il guizzo vincente.

Le gare della domenica

Intensa anche la domenica sportiva che vedeva innanzitutto in campo le due capoliste Tropea e San Costantino. La compagine in riva alla costa degli dèi, innanzitutto, è l’unica a rimanere a punteggio pieno e continua a correre, facendo tre su tre. La compagine tropeana prima vede i fantasmi a Giriflaco, con il gol locale di Todaro a inizio ripresa, e poi ribaltano tutto con Deluca e Surace (quest’ultimo in pieno recupero) per una vittoria che vale tanto. Rallenta il già menzionato San Costantino, che, davanti ai propri tifosi, impatta per 1-1 contro il Briatico. I giallorossi, che rimangono al secondo posto in classifica, vanno sotto al venticinquesimo del primo tempo grazie a Danioko ma trovano il definitivo pari allo scadere del primo tempo con Omar Chiarello.

Arriva finalmente la prima gioia per il Francica, che trova il primo successo ai danni del Tiriolo. La formazione di mister Anello si impone per 0-2 grazie a un provvidenziale Caruso che sigla un gol per tempo. La Ricadese si rialza dalla sconfitta di settimana scorsa e, davanti ai propri tifosi, batte lo Stalettì per 2-1: a prendersi le scene è Staropoli che mette a referto una doppietta, con un gol per tempo. Agli ospiti non basta la rete di Vatrella. Prima gioia stagionale, infine, anche per la Zungrese che batte di misura il fanalino di coda Atl. Feroleto per 1-0. A regalare i primi tre punti stagionali alla comparine bianco/azzurra è Morello a inizio ripresa.

I risultati

Compr. Vibonese-Mac3 1-0

Girifalco-Tropea 1-2

Ricadese-Stalettì 2-1

San Costantino-Briatico 1-1

Tiriolo-Francica 0-2

Zungrese-Atl. Feroleto 1-0

La classifica

Tropea 9

San Costantino 7

Compr. Vibonese 6

Ricadese 6

Briatico 4

Tiriolo 4

Mac3 4

Zungrese 4

Girifalco 3

Francica 3

Stalettì 1

Atl. Feroleto 0

Il prossimo turno

Atl. Feroleto-Girifalco

Tropea-Ricadese

Briatico-Tiriolo

Francica-Compr. Vibonese

Mac3-Zungrese

Stalettì-San Costantino