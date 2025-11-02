Una classifica che sta prendendo sempre più forma, anche se è ancora agli albori. Nel week end appena trascorso si è giocata la quarta giornata del campionato di Seconda Categoria e, anche stavolta, non sono mancati gli scossoni dai campi e conseguentemente dalla classifica.

Gli anticipi

Due gli anticipi del sabato ma, a catturare l'attenzione, era il derby della costa degli déi tra Tropea e Ricadese. Non conosce ostacoli la formazione tropeana che continua a viaggiare come un fiume in piena. Schiacciante la vittoria nel derby che termina 4-1 e con i locali che rimangono a punteggio pieno, mandando un altro ruggito forte al campionato. Padroni di casa in vantaggio allo scadere del primo tempo con Contartese e, nella ripresa, dilagano con le reti di Scrugli, Pugliese e De Luca. Solo per le statistiche il gol ospite nel finale con Staropoli.

Divertente 2-2 tra Atletico Feroleto e Girifalco che riassume una sfida intensa. Innanzitutto primo punto stagionale per i padroni di casa che scappano due volte con Rametta e Ruberto, ma li riprende sempre Iriebisaro autore di una doppietta.

Le gare della domenica

Non molla di un centimetro il San Costantino che rimane in scia della capolista Tropea, uscendo vittorioso anche dal campo dello Stalettì con un secco 0-3. I giallorossi infatti gestiscono interamente la gara annichilendo i padroni di casa con le reti di Pungitore e Rotella nel primo tempo e quella di Arena in pieno recupero, mandando un altro segnale alla vetta. Di cartello anche la sfida tra Francica e Compr. Vibonese, ma con i locali ancora in un tunnel senza uscita. Straripante cinquina per i rossoblù che mettono subito le cose in chiaro con il vantaggio di Gregorio Simonetti al quarto d’ora. Da qui in poi sale in cattedra un Germolè in grande forma e autore di una tripletta portandosi, come si suol dire, il pallone a casa. L’altra firma è quella di Garoffolo.

Seconda vittoria casalinga consecutiva e terzo risultato utile di fila per il Briatico che batte il Tiriolo e si affaccia alla zona play off. La compagine briaticese si impone per 3-0 grazie alla doppietta di Jeng e alla rete di lautaro. La giornata si chiude con la vittoria interna del Mac3 contro una Zungrese che sta faticando: 4-1 al termine dei novanta minuti con le reti di De Santis, Sohna, Mano e Villella.

I risultati

Atl. Feroleto-Girifalco 2-2

Tropea-Ricadese 4-1

Briatico-Tiriolo 3-0

Francica-Compr. Vibonese 0-5

Mac3-Zungrese 4-1

Stalettì-San Costantino 0-3

La classifica

Tropea 12

San Costantino 10

Compr. Vibonese 9

Briatico 7

Mac3 7

Ricadese 6

Girifalco 4

Tiriolo 4

Zungrese 4

Francica 3

Atl. Feroleto 1

Stalettì 1

Il prossimo turno

Compr. Vibonese-Tiriolo

Ricadese-Atl. Feroleto

Girifalco-Mac3

San Costantino-Tropea

Stalettì-Briatico

Zungrese-Francica