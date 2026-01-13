La compagine vibonese infila la settima vittoria nelle ultime otto gare e rimane al primo posto, con una lunghezza di vantaggio sul San Calogero
Cambia l'anno ma non la musica per l'Asd Mileto che si laurea campione d'inverno nel campionato di Seconda Categoria. La compagine biancorossa, infatti, nella giornata inaugurale del 2026, che coincide anche con l'ultima del girone di andata, batte a domicilio lo Sport Palmi per 0-1 e chiude davanti a tutti la prima metà di stagione con una lunghezza di vantaggio sui "cugini" del San Calogero.
La partita
Sette vittorie nelle ultime otto uscite di campionato, a testimonianza della forza della squadra. Gara molto tirata, ma con i vibonesi che dimostrano più qualità e gestione rispetto ai locali. Il primo tempo si chiude però a reti inviolate.
Bisogna infatti aspettare alla mezz'ora della ripresa per far maturare il gol vittoria griffato da Ivan Galeano che regala l'etichetta, virtuale ma significativa, appunto di campioni d'inverno. Da settimana prossima parte dunque il girone di ritorno, con la compagine biancorossa che ospiterà la Melicucchese. Si percorre un obiettivo di quelli importanti, e la squadra è in grado di perseguirlo.
La formazione iniziale: Cugliari; Sotira, Iellamo, Muzzopappa, Surace (C), Galeano, Zavaglia, Collia, Demasi, Pantano, Terry.