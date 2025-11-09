Tanto spettacolo ha già concesso il campionato di Seconda Categoria che, in questo week end, ha messo in archivio la sua quinta giornata. La supersfida di vertice e i tanti incroci interessanti. Ecco il bilancio del quinto turno.

Gli anticipi

Si parte, come di consueto, con i due anticipi del sabato che hanno visto innanzitutto il Compr. Vibonese imporsi sul Tiriolo e prendersi il secondo posto in classifica. I rossoblù si impongono per 2-0 e rimangono dunque col fiato sul collo della capolista Tropea. Vantaggio che arriva al 35’ pt grazie al solito Gregorio Simonetti mentre, il definito doppio vantaggio, porta la firma di Manco all’alba della mezz’ora della ripresa, e adesso la compagine rossoblù dimostra di fare sul serio per la vetta.

Non riesce a riscattarsi completamente la Ricadese che, dopo la pesante sconfitta nel derby, impatta davanti ai propri tifosi contro l’Atletico Feroleto e staccandosi momentaneamente dalla griglia play off. Padroni di casa in vantaggio con La Torre al quarto d’ora ma, nove minuti più tardi, ecco il pareggio ospite a opera di Rametta. Subito a inizio ripresa i locali si portano nuovamente avanti grazie alla zampata di Barbuto ma, a tempo quasi scaduto, ecco la doccia fredda a firma di Filippa.

Le gare della domenica

I riflettori della domenica erano pienamente puntati sul big match di vertice tra la capolista Tropea e il San Costantino seconda forza del campionato. Alla fine però a prevalere è stato l’equilibrio con il match che termina a reti inviolate ma con la compagine in riva alla costa degli dei che mantiene sempre la vetta della classifica. Perde la seconda piazza invece la formazione giallorossa, in favore del già menzionato Compr. Vibonese.

Prosegue la striscia positiva del Briatico, al suo quarto risultato utile consecutivo (tre vittorie e un pari). La compagine briaticese rimane pienamente in zona play off dopo aver battuto a domicilio anche lo Stalettì in una gara senza mai storia: il tabellino infatti dice 1-6 in favore dei vibonesi che dopo dieci minuti sono già sul doppio vantaggio grazie alle reti di Cardellicchio e Zapata mentre il tris è a opera di Prostamo. Nella ripresa il gol della bandiera dei padroni di casa con Vatrella e con il Briatico che dilaga ancora con Zapata (doppietta), Danioko e Zangone.

Zona play off anche per il Mac3 che esce vittoriosa dalla tana del Girifalco: partita molto pimpante e alla fine terminata sul punteggio di 2-3 con gli ospiti che festeggiano grazie alle reti di Mano, Villella e Sohna. Scontro tra scontente infine quello tra Zungrese e Francica, anche per una classifica che non rispecchia le ambizioni di entrambe. La partita però dura solo ventidue minuti, con il direttore di gara che opta per la sospensione a causa del maltempo e dell’impraticabilità. Al momento della sospensione il parziale era di 1-1: Caruso A. Per gli ospiti e il solito Raffa per i locali.

I risultati

Compr. Vibonese-Tiriolo 2-0

Ricadese-Atl. Feroleto 2-2

Girifalco-Mac3 2-3

San Costantino-Tropea 0-0

Stalettì-Briatico 1-6

Zungrese-Francica 1-1 sosp.

La classifica

Tropea 13

Compr. Vibonese 12

San Costantino 11

Briatico 10

Mac3 10

Ricadese 7

Zungrese* 5

Girifalco 4

Francica* 4

Tiriolo 4

Atl. Feroleto 2

Stalettì 1

Il prossimo turno

Atl. Feroleto-San Costantino

Tropea-Stalettì

Briatico-Compr. Vibonese

Francica-Girifalco

Mac3-Ricadese

Tiriolo-Zungrese