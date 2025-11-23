La compagine tropeana batte 3-1 Stalettì e rimane in vetta, ma i rossoblù e i giallorossi non mollano il passo. Cade la Ricadese in casa del Mac3

Sei giornate già alle spalle per il campionato di Seconda Categoria che, in un certo senso, hanno già svelato le pretendenti ai piani alti della classifica. Ecco allora come è andata la sesta giornata.

Gli anticipi

Si parte da sabato con due anticipi che vedevano impegnate la prima e la terza della classe. Innanzitutto continua a viaggiare spedita la capolista Tropea che non sembra conoscere ostacoli. La compagine in riva alla costa degli dei continua a macinare gioco e punti e batte anche lo Stalettì. Davanti ai propri tifosi, i vibonesi vincono per 3-1 ma con qualche fatica in più del previsto.

Padroni di casa che trovano il fulmineo vantaggio, dopo soli tre minuti, con Surace andando così a riposo sopra di una rete. Alla mezz’ora della ripresa gli ospiti pervengono al pareggio con Ranieri, con gli ospiti che hanno anche la clamorosa opportunità del ribaltone su calcio di rigore, ma bravo a neutralizzare l’estremo difensore locale. Proprio un penalty, stavolta in favore del Tropea, riporta i padroni di casa sopra grazie a Il Grande e, nel finale, ancora Il Grande firma la sua personale doppietta fissando il punteggio sul 3-1, mantenendo a distanza le inseguitrici.

Tra le inseguitrici c'è il San Costantino che cerca di tenere il passo. I giallorossi tornano vittoriosi dalla trasferta in casa dell'Atletico Feroleto e rimangono a meno due dalla vetta. La compagine di mister Mimmo Romano esulta grazie a un secco 0-3 che ha testimoniato la superiorità dei vibonesi: passano quattro minuti e San Costantino già in vantaggio grazie alla firma di Arena mentre, a fine primo tempo, Rotella raddoppia. Nella ripresa il tris a cura di Virdò.

Le gare della domenica

Tutte le altre gare si sono giocate invece domenica e, tra le più interessanti, c'era senz'altro Briatico-Compr. Vibonese dal sentore di play off. La sfida alla fine ha sorriso ai rossoblù che sbancano il terreno briaticese e volano al secondo posto, a una sola lunghezza dalla vetta. Match che si sblocca dopo undici minuti dalla ripresa grazie a Taccone.

Dal sentore di play off era anche Mac3-Ricadese, con i padroni di casa che però non fanno sconti e continuano a salire in classifica, occupando adesso la quarta piazza. Pirotecnico 3-2 in favore dei locali che si impongono grazie alla rete di Palumbo e alla doppietta di Sohna. La compagine in riva alla costa degli dei si sveglia tardi, accorciando le distanze con Barbuto e La Torre D. Ma non basta.

Continua la risalita in classifica della Zungrese che torna dalla trasferta di Tiriolo con il bottino pieno. I bianco/azzurri si impongono per 0-2 grazie a una rete per tempo, a firma di Licastro e Cristofalo. Non riesce ancora a decollare, infine, il Francica che sul campo amico impatta contro il Girifalco e cade bruscamente per 0-3: in gol Iriebisaro, palaia e Fodaro.

I risultati

Atl. Feroleto-San Costantino 0-3

Tropea-Stalettì 3-1

Briatico-Compr. Vibonese 0-1

Francica-Girifalco 0-3

Mac3-Ricadese 3-2

Tiriolo-Zungrese 0-2

La classifica

Tropea 16

Compr. Vibonese 15

San Costantino 14

Mac3 13

Briatico 10

Zungrese 8

Girifalco 7

Ricadese 7

Tiriolo 4

Francica 4

Atl. Feroleto 2

Stalettì 1

Il prossimo turno