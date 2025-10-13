Dopo aver alzato ieri il sipario con i due anticipi, la nuova stagione di Seconda Categoria 2025/26 ha subito regalato sorprese, gol e spettacolo in un torneo dove le gerarchie sono minime e non c'è una favorita. Ecco allora come è andata la giornata inaugurale nel girone D, ovvero quello inerente le compagini vibonesi.

Due anticipi

Come accennato, due erano gli anticipi del sabato con tre vibonesi su quattro in campo. Innanzitutto spiccava il derby Compr. Vibonese-Tropea che sorride a questi ultimi. La compagine della costa degli dei, neopromossa ma con ambizioni importanti, bagna il suo esordio con il successo in una partita che sembrava destinata allo 0-0 ma che invece la squadra ospite se la porta a casa con due acuti nei minuti finali: al 43' st Contartese la indirizza e, nel recupero, Scrugli la impacchetta per i primi tre punti della stagione.

L'altra sfida, invece, era quella tra il Francica e il Mac3. I padroni di casa, innanzitutto, vogliono confermarsi come big del campionato dopo la stagione scorsa, magari con un esito diverso cercando di centrare il salto di categoria. Scivola però alla prima uscita la compagine di mister Anello che, alla prima davanti ai propri tifosi, cede al Mac3. Eppure la gara si era indirizzata bene con il gol di Longo a dieci minuti dall'intervallo. Al quarto d'ora della ripresa Palumbo riporta gli ospiti in parità ma, alla mezz'ora, mano ribalta tutto e consegna i tre punti agli ospiti.

Le gare della domenica

Quattro invece le gare che si sono disputate domenica pomeriggio, completando così l'inaugurale turno della nuova stagione. Tra le vibonesi, spiccava innanzitutto il derby tra Ricadese e Briatico, con i padroni di casa che bagnano con i tre punti l'esordio stagionale: decisivo il gol di Staropoli alla mezz'ora del primo tempo. Vittoria inaugurale anche per il San Costantino che torna da Girifalco con il bottino pieno. Un gol per tempo per i giallorossi che prima rompono gli equilibri con la rete di Pungitore e poi, nella ripresa, raddoppiano con al pregevole firma di Costatino Chiarello. Coincide con un pareggi, invece, l'appuntamento alla nuova stagione per la Zungrese che davanti ai propri tifosi fa 1-1 contro lo Stalettì, in un pareggio che sa di beffa. Vantaggio ospite con Cristofaro che timbra al 23' pt ma, in pieno recupero e dunque sul gong, arriva la doccia fredda firmata da Vatrano. Sorride il Tiriolo che batte 3-1 l'Atletico Feroleto.

I risultati

Compr. Vibonese-Tropea 0-2

Francica-Mac3 1-2

Girifalco-San Costantino 0-2

Ricadese-Briatico 1-0

Tiriolo-Atl. Feroleto 3-1

Zungrese-Stalettì 1-1

La classifica

iriolo 3

Tropea 3

San Costantino 3

Mac3 3

Ricadese 3

Stalettì 1

Zungrese 1

Francica 0

Briatico 0

Atl. Feroleto 0

Compr. Vibonese 0

Girifalco 0

Il prossimo turno

Atl. Feroleto-Compr. Vibonese

Tropea-Zungrese

Briatico-Francica

Mac3-Tiriolo

San Costantino-Ricadese

Stalettì-Girifalco