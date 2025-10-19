In archivio anche i secondi novanta minuti stagionali nel campionato di Seconda Categoria (girone D), quello cioè relativo alle compagini vibonesi. Ben tre i derby all'interno del territorio. Ecco come è andata.

Gli anticipi

Tre squadre vibonesi impegnate nei due anticipi del sabato dal momento che, da un lato, c'era il derby Tropea-Zungrese.

Dopo la prima vittoria, la neopromossa tropeana inaugura con i tre punti anche l'esordio davanti ai propri tifosi, e lo fa in grande, travolgendo la Zungrese con una manita. Partita a senso unico, terminata per 5-0. Il match chiuso già nel primo tempo con le reti di Pugliese, Porcelli e Mamone. Nella ripresa arriva la cinquina con il secondo gol di Pugliese e il gol di Il Grande.

Nell'altro anticipo, primo successo stagionale per il Comprensorio Vibonese dopo lo scivolone inaugurale. La compagine rossoblù torna infatti con il bottino pieno dalla trasferta in casa dell'Atletico Feroleto grazie allo 0-2 finale firmato dalle reti, tutte nel primo tempo, di Germoleè e Gregorio Simonetti.

Le gare della domenica

Intrisa di derby anche la domenica pomeriggio dal momento che se ne sono giocati due. Continua a sorridere il San Costantino che inanella la sua seconda vittoria riuscendo a battere anche la Ricadese. La compagine giallorossa, infatti, è l’unica che tiene il passo del Tropea dopo 180 minuti, condividendone la vetta: Ricadese battuta di misura grazie alla rete decisiva di Omar Chiarello alla mezz’ora del primo tempo. Inizio di stagione da dimenticare per il Francica che cade anche in casa del Briatico e rimane a quota zero punti dopo due giornate.

Di 2-1 il punteggio finale, con i padroni di casa che passano in vantaggio dopo dodici minuti grazie a Rubino ma gli ospiti pervengono al pareggio sei minuti dopo con Stagno. Agli sgoccioli del primo tempo, però, Jeng riporta avanti i locali per il definitivo 2-1.

Prima vittoria stagionale per il Girifalco che fa la voce grossa in casa dello Stalettì, vincendo per 0-4: gara a senso unico con le reti di Cristofaro, Iriebisaro e la doppietta di Todaro. Pari a reti bianche tra Mac3 e Tiriolo.

I risultati

Atl. Feroleto-Compr. Vibonese 0-2

Tropea-Zungrese 5-0

Briatico-Francica 2-1

Mac3-Tiriolo 0-0

San Costantino-Ricadese 1-0

Stalettì-Girifalco 0-4

La classifica

Tropea 6

San Costantino 6

Tiriolo 4

Mac3 4

Girifalco 3

Briatico 3

Compr. Vibonese 3

Ricadese 3

Stalettì 1

Zungrese 1

Francica 0

Atl. Feroleto 0

Il prossimo turno