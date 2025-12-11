Le ultime due sono state settimane intense in casa Vibonese. La compagine rossoblù è reduce da un momento delicato, con una sola vittoria nelle ultime sette uscite nel campionato di Serie D e con una rincorsa play off da intraprendere subito.

Ritorno tra i pali

In questi giorni tanti sono stati i cambiamenti all'ombra del Luigi Razza, soprattutto in organico a partire dalla rescissione consensuale con Soufiane Lagzir. La dirigenza però è attiva anche nelle entrate e, di fatti, nelle ultime ore è stato annunciato l'ingaggio di Jacopo Del Bello.

Si tratta di un gradito ritorno a Vibo per l’estremo difensore che torna a vestire la maglia rossoblù dopo l’esperienza della stagione 2023/24.

Nato a Foligno il 25 settembre 2004, Del Bello é cresciuto nella Ducato Spoleto, per poi passare al Perugia e successivamente alla Roma, dove ha militato per cinque anni nelle giovanili conquistando lo scudetto Under 17 e collezionando anche una convocazione in prima squadra da parte di José Mourinho per la trasferta di Bologna. Recanati e Messina le ultime due piazze in cui ha militato. Alto 188 cm, Del Bello è un portiere moderno, reattivo e abile con i piedi. Fortemente voluto dalla società, il suo ritorno a Vibo rappresenta un investimento importante per il presente e per il futuro.