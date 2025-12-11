Dopo la rescissione consensuale con Soufiane Lagzir, la dirigenza ha annunciato il ritorno dell'estremo difensore ventiduenne
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Le ultime due sono state settimane intense in casa Vibonese. La compagine rossoblù è reduce da un momento delicato, con una sola vittoria nelle ultime sette uscite nel campionato di Serie D e con una rincorsa play off da intraprendere subito.
Ritorno tra i pali
In questi giorni tanti sono stati i cambiamenti all'ombra del Luigi Razza, soprattutto in organico a partire dalla rescissione consensuale con Soufiane Lagzir. La dirigenza però è attiva anche nelle entrate e, di fatti, nelle ultime ore è stato annunciato l'ingaggio di Jacopo Del Bello.
Si tratta di un gradito ritorno a Vibo per l’estremo difensore che torna a vestire la maglia rossoblù dopo l’esperienza della stagione 2023/24.
Nato a Foligno il 25 settembre 2004, Del Bello é cresciuto nella Ducato Spoleto, per poi passare al Perugia e successivamente alla Roma, dove ha militato per cinque anni nelle giovanili conquistando lo scudetto Under 17 e collezionando anche una convocazione in prima squadra da parte di José Mourinho per la trasferta di Bologna. Recanati e Messina le ultime due piazze in cui ha militato. Alto 188 cm, Del Bello è un portiere moderno, reattivo e abile con i piedi. Fortemente voluto dalla società, il suo ritorno a Vibo rappresenta un investimento importante per il presente e per il futuro.