Adesso c'è solo da rimettere ordine e ripartire con la mente lucida. la Vibonese ha ancore le scorie della cocente, quanto inaspettata, sconfitta interna contro il Ragusa che in campionato non aveva ancora mai vinto. L'unico modo per togliersi di dosso tali strascichi è riversare tutta la rabbia agonistica nel prossimo match che, di certo, non è dei più semplici.

Vibonese, bisogna ripartire

In occasione dell'undicesima giornata di Serie D (girone I) la compagine rossoblù avrà infatti una brutta gatta da pelare dal momento che sarà di scena sul campo di un Messina che, sulla carta, si trova all'ultimo posto in classifica con soli due punti a causa dell'iniziale penalizzazione di ben quattordici punti ma che, in realtà, sommando quanto raccolto di punti ne avrebbe sedici, in piena zona play off e a meno tre lunghezze dal secondo posto. Di certo la formazione di mister Esposito non arriva nel suo miglior momento stagionale ma, paradossalmente, potrebbe anche essere la sfida del rilancio per ritrovare quella continuità che sembrava essere solida fino alla gara in casa del Savoia. Rossoblù che non vincono da due giornate, mentre il Messina non si può ancora cullare e deve risalire urgentemente la china. Peloritani, inoltre, che sembrano faticare tra le mura amiche come testimoniano i soli tre gol fatti sugli undici complessivi davanti ai propri tifosi.

I precedenti

Cinque i precedenti in terra messinese e con un bilancio che sorride ampiamente ai padroni di casa. Il primo incrocio tra le parti risale alla stagione 1973/74 e con i peloritano che si imposero per 2-1. Nella stagione 1977/78, nel campionato di serie D, sempre i siciliani fecero valere il fattore casa imponendosi di misura per 1-0. Da lì oltre un trentennio in cui le strade non si sono mai incrociate, fino alla stagione 2012/13, sempre in Serie D e sempre con i giallorossi vincitori, ancora per 1-0. Altro scontro nella stagione 2016/17, stavolta in Lega Pro, e con il Messina che fa ancora una volta la voce grossa imponendosi con un secco 3-0. L'unico successo in riva allo Stretto per la Vibonese è quello del 2 novembre 2017, con l'allora squadra di mister Modica che rifilò una pesantissima cinquina: finì 0-5.