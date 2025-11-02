Riprendere continuità era la parola d'ordine in casa Vibonese ma così non è stato. Brutto sgambetto per la formazione rossoblù che non riesce a rialzarsi dopo la sconfitta in casa del Savoia e, in occasione della decima giornata del campionato di Serie D (girone I), cade in casa contro il Ragusa che trova la sua prima vittoria stagionale.

Il primo tempo

La Vibonese, che torna a giocare allo stadio Luigi Razza dopo due trasferte consecutive, si presenta con un consueto modulo di partenza ma con qualche piccola novità in campo. La difesa, che protegge il portiere Marano, è la solita con Caiazza e Marafini centrali e Keita e Dicorato ai lati. A centrocampo ecco Bucolo, Bonotto e Di Gilio mentre in avanti, oltre a capitan Balla e bomber Musy c'è il jolly Castillo questa volta più avanzato.

Dopo i primi dieci minuti di studio, arriva dal Ragusa il primo squillo con Palladino che riceve palla dalla corsia sinistra, nel cuore dell'area, ma il giocatore spreca nella conclusione. I padroni di casa però prendono costantemente sempre più campo e, al minuto 27, pareggiano il conto delle occasioni: bella azione manovrata e finalizzata da Castillo che, dal limite dell'area, si coordina e regala un gran bel tipo a rientrare ma che impatta in pieno sulla traversa, nei pressi dell'incrocio dei pali. Proprio quando i locali sembravano quantomeno in gestione, arriva il brutto scherzo che il calcio è solito fare: l'avversario passa in vantaggio. Azione manovrata in attacco dei siciliani con il pallone che arriva ai piedi di Capone che, in area di rigore, mette dentro per il vantaggio. I rossoblù non si perdono d'animo e tentano di riprenderla prima dell'intervallo con un colpo di testa di Musy, sugli sviluppi di un corner, ma è attento l'estremo difensore Esposito.

Il secondo tempo

A inizio ripresa mister Esposito decide di gettare nella mischia il nuovo acquisto Lagzir, con il marocchino che aggiunge eclettismo e qualità in fase offensiva. Come da copione, i padroni di casa cercano l'affondo per ristabilire gli equilibri ma non riescono a pungere. Eppure al quarto d'ora il Ragusa rimane in dieci uomini a causa dell'espulsione di Campanile. Nel corso della gara mister Esposito le tenta tutte inserendo anche Marsico per un attacco ben folto, ma i rossoblù non riescono a sfondare.

Il tabellino

VIBONESE: Marano; Keita (1' st Lagzir), Marafini, Caiazza, Dicorato (18' st Carnevale); Di Gilio, Bucolo (23' st Marsico), Bonotto (34' st Dick); Castillo, Balla, Musy. A disp.: Ferilli, Kingsley, De Salvo, Fiumara, Fragalà. All. Esposito

RAGUSA: Esposito M.; Esposito B., Memeo, Callegari, Accetta; Guzzo (20' st Bianco), Capone (28' st Rafele), Palladino (32' st D'Amore); Aronica (18' st Sinatra, 44’ st Battaglia), Campanile, Prestigiacomo. A disp.: Bonagura,, Cantone, Mazzocchi, Crisci.

ARBITRO: Marco Mammoli di Perugia (assistenti Betrice Neroni di Ciampino e Niccolò Agostino di Roma 1)

MARCATORI: 37' pt Capone

NOTE: Ammoniti: Bucolo (V). Al 16' st espulso Campanile (R). Rec.: 2' pt