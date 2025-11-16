Un derby che mancava da circa un decennio tra due squadre dal blasone importante: il dodicesimo turno del campionato di Serie D (girone I) metteva di fronte Vibonese-Vigor Lamezia, distanti tra loro solo una trentina di chilometri. Una sfida attesa poiché torna dopo tani anni ma, soprattutto, per la posta in palio che c’era. Alla fine a sorridere è la Vibonese che ritrova il successo dopo tre turni di astinenza.

Il primo tempo

Qualche novità nell’undici titolare di casa, con mister Esposito che lancia a centrocampo Livingstone Dick, con Bonotto inizialmente in panchina. In attacco c’è l’estro del marocchino Lagzir a dare man forte a capitan Balla e Musy. Nelle fila vigorine, invece, spicca innanzitutto il grande ex di turno, ovvero “lo squalo” Madalin Tandara supportato da Marigosu e Catalano. Dopo i primi otto minuti di studio è della Vibonese la prima vera occasione: giro palla rossoblù che coinvolge anche il terzino Castillo, con quest’ultimo che entra in area di rigore dalla corsia di destra e, dopo una finta a rientrare, calcia ma trova la risposta di Iannì che manda in angolo. Pochi minuti dopo discesa di capitan Balla sulla corsia di sinistra, ma il cross è troppo sul primo palo e Iannì può bloccare. La risposta della Vigor Lamezia arriva al dodicesimo minuto con il lancio verso Catalano, con quest’ultimo che arriva solo davanti al portiere ma in posizione di offside. Al diciottesimo velenosa punizione di Lagzir , dal versante destro, ma anche stavolta il portiere biancoverde è attento. I padroni di casa però spingono e al quarantesimo trovano un vantaggio legittimo: azione manovrata sulla trequarti con pallone nei piedi di Di Gilio che fa fuori un avversario e, dal limite dell’area, libera un sinistro violento e chirurgico sul quale l’estremo difensore lametino non può nulla.

Il secondo tempo

Dopo un primo tempo in prevalente controllo rossoblù, a inizio ripresa i padroni di casa legittimano il vantaggio raddoppiando al sesto minuto: corner da destra e, sul conseguente cross, nel cuore dell’area svetta imperioso l’attaccante Musy che trafigge l’estremo difensore biancoverde. La compagine di mister Mancini cerca di rimettere la partita in piedi e, pochi minuti dopo, va vicinissima al gol che avrebbe riaperto la gara: sugli sviluppi di un calcio d’angolo e su un pallone a uscire, si fionda Marigosu che libera un gran tiro velenoso e angolato ma con Ferilli che si deve allungare egregiamente. Al diciottesimo arriva anche il punto esclamativo dal momento che i padroni di casa trovano il terzo gol: bella discesa di Castillo che entra in area e serve Musy, di conseguenza un gioco da ragazzi per lo spagnolo metterla dentro. Tre minuti più tardi la Vigor Lamezia trova il gol della speranza con Sanzone che, in una mischia in area, di piattone supera Ferilli.

Il tabellino

VIBONESE: Ferilli; Castillo (44’ st De Salvo), Marafini, Caiazza, Dicorato; Di Gilio, Bucolo, (28’ st Keita) Dick (28’ st Bonotto); Lagzir (42’ st Marsico), Balla (40’ st Kingsley), Musy. A disp.: Marano, Carnevale, Fiumara, Fragalà, Keita. All. Esposito

VIGOR LAMEZIA: Iannì; Montebugnoli, Del Pin (18’ st La Vecchia), Sanzone, Staiano (18’ st Bammacaro); Guerrisi, Simonetta, Amendola; Catalano, Marigosu, Tandara. A disp.: Stella, Riga, Errico, Marcellino, Rossi, Coppola, Gaudio, Sammacaro. All. Mancini

ARBITRO: Emanuele Rotondo di Frattamaggiore (assistenti Vincenzo Ferrara di Castellammare di Stabia e Alfonso Pepe di Nocera Inferiore)

MARCATORI: 40’ pt di Gilio, 6’ st Musy, 18’ st Musy, 19’ st Sanzone

NOTE: Ammoniti: Sazone (V). Rec. 5’ pt-3’ st