Quattro risultati utili di fila e due vittorie consecutive, di cui l'ultima particolarmente importante dal momento che ha portato in dote la vetta della classifica. La Vibonese sembra aver trovato la giusta quadra e, dopo otto giornate del campionato di Serie D (girone I), occupa la vetta a quota 15 punti in concomitanza con Igea Virtus e Nissa.

Parla Bucolo

Dopo la vittoria in casa della Gelbison, per la compagine rossoblù c'è in calendario la seconda trasferta di fila, sempre in Campania ma stavolta in casa del Savoia costruito per i vertici della classifica. Sul momento della squadra calabrese si è espresso l'esperto centrocampista Rosario Bucolo: «Diciamo che ancora è presto per guardare la classifica poiché siamo solamente all'ottava giornata. Siamo una squadra giovane che sta crescendo e sta maturando diverse situazioni di gioco». Una squadra dunque che gioca con idee e con un'identità che si sta consolidando: «Se questa è una cosa che avete notato anche voi, vuol dire che effettivamente c'è e ci gratifica tantissimo. In poco tempo siamo riusciti a creare una mentalità precisa, e ciò vuol dire che remiamo tutti dalla stessa parte».

La vetta e lo scontro diretto

Insomma Bucolo non fa voli pindarici ma, al tempo stesso, è consapevole dell'ostico esame in programma domenica: «Da calciatore posso dire che questa partita sarà bella da giocare poiché affrontiamo una squadra con una buonissima rosa composta da giocatori di categoria. Non lo reputo come un esame, ma serve la mentalità giusta. Noi dobbiamo cercare di alzare l'asticella domenica dopo domenica, senza fare conti».

La sfida contro il savoia, però, assume ancora più importanza dal momento che in concomitanza si giocherà lo scontro diretto tra le altre due co-capoliste Igea Virtus e Nissa: «Non riusciamo a pensare a due partite contemporaneamente, ci stiamo semplicemente vivendo questo momento che ci vogliamo tenere stretti, inoltre è troppo presto per guardare gli altri campi».

Ora che è in vetta, la Vibonese soffre di vertigini? Bucolo è molto diplomatico: «Ci fa piacere stare davanti, ma non dimentichiamo che è un campionato equilibrato, quindi bisogna guardare una partita alla volta, so che sembra una frase fatta ma sono tante le situazioni che possono nascere di turno in turno. Noi stiamo crescendo e lo abbiamo dimostrato contro la Gelbison».