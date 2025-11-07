Non c'è tempo per rimpiangere ciò che è stato, ma bisogna subito guardare al futuro per riprendere la via intrapresa. La Vibonese si mette alle spalle la cocente e inaspettata sconfitta interna contro il Ragusa (alla sua prima vittoria stagionale) e si proietta con determinazione verso la delicata trasferta in casa del Messina, in occasione dell'undicesima giornata del campionato di Serie D (girone I).

Di Carlo indica la via

In vista dell'impegno in terra messinese, il direttore generale Calogero Di Carlo analizza il momento della squadra rossoblù e traccia la rotta per il prosieguo del campionato: «La battuta d’arresto con il Ragusa non intacca minimamente le nostre certezze. Mister Esposito ha piena fiducia nel gruppo e sta lavorando con la consueta professionalità per preparare al meglio una gara fondamentale per il nostro percorso».

Il dg rossoblù ha poi inquadrato l’importanza della sfida del ‘Franco Scoglio-San Filippo’: «Messina rappresenta un’occasione importante per dare continuità al nostro progetto. Abbiamo costruito una rosa competitiva, funzionale e di qualità. I segnali emersi in questa prima parte di stagione confermano la bontà delle scelte tecniche effettuate».

Classifica, obiettivi e tifosi

Sulla posizione di classifica e sugli obiettivi, Di Carlo spiega: «Quindici punti sono un bottino che ci mantiene pienamente in corsa per i nostri obiettivi. Il nostro è un percorso solido, costruito su basi tecniche precise e su un’identità di gioco ben definita. Non saranno certo due risultati negativi a compromettere un lavoro strutturato e ambizioso. A Messina - continua - servirà una prestazione di personalità e concretezza. La squadra ha le qualità per esprimersi ad alti livelli. Serve massima concentrazione, intensità e quella cattiveria agonistica indispensabile per portare a casa i tre punti».

Il messaggio finale è rivolto all’ambiente: «Tifosi, Società e squadra devono remare nella stessa direzione. Il sostegno del nostro popolo rossoblù è fondamentale. Questo gruppo ha carattere, ambizione e fame di risultati. Ogni partita è una battaglia e noi siamo pronti a combattere fino alla fine per centrare i nostri obiettivi» ha concluso Di Carlo.