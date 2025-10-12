Una Vibonese che piace sempre di più e che è sempre più intrigante. La formazione rossoblù conquista tre punti in occasione della settima giornata del campionato di Serie D (girone I) contro il Milazzo e porta a tre la striscia di risultati utili consecutivi. Successo ampiamente meritato per quanto fatto vedere in campo grazie alle reti di Castillo e Musy nel primo tempo e a quella di Caiazza nella ripresa. Vibonese che sale a quota 12 in classifica e si affaccia, per la prima volta in questa stagione, ai piani alti della classifica.

La soddisfazione di Esposito

C'è poco da dire in conferenza stampa per il tecnico Raffaele Esposito, dal momento che ha solo parole di elogio: «Non abbiamo subito alcun tiro in porta e abbiamo costantemente avuto il pallino del gioco, sfiorando più volte il doppio vantaggio poi meritatamente arrivato. Sono soddisfatto perché avevamo di fronte una squadra ostica da affrontare, come ho detto nel pre gara, inoltre molto organizzata e che non molla mai e di fatto così è stato. Oggi però i miei ragazzi hanno fornito una grandissima prova di carattere e maturità, superando appunto l'esame che non era semplice, considerando anche le condizioni non perfette del campo che non permetteva di esprimere al meglio il nostro gioco, ma i ragazzi lo hanno fatto ugualmente. Non dobbiamo però abbassare la guardia, perché le insidie sono dietro l'angolo. Ora testa alla trasferta in casa della Gelbison».