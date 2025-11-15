All'orizzonte c'è la dodicesima giornata del campionato di Serie D (girone I) e, tra le sfide di cartello, c'è sicuramente il derby tra Vibonese e Vigor Lamezia allo stadio Luigi Razza.

Le parole di Esposito

Per l'occasione, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il tecnico rossoblù Raffaele Esposito: «Ho cercato innanzitutto di sfruttare una partita importante come lo è il derby, posso dire di essere tranquillo perché ho visto i ragazzi concentrati sotto l'aspetto del dettaglio e sono sicuro che ne verrà fuori una grandissima prestazione, poi siamo consapevoli che il risultato non sempre premia quello che produci in campo».

E poi: «Non dobbiamo solo divertire, ma anche essere concreti e abbinare tutte e due le cose, perché la vittoria manca da troppo tempo. Siamo una squadra che quasi sempre ha il dominio del gioco e dobbiamo cercare di concretizzare ciò che produciamo. Chi gioca contro di noi ci attende, di conseguenza gli spazi si riducono e noi dobbiamo essere bravi, con le nostre trame di gioco, di concretizzare quanto costruiamo in campo».