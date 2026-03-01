Era una sfida proibitiva e lo si sapeva, anche in relazione all'avversario, ciò non toglie però che per la Vibonese è arrivata la quinta sconfitta consecutiva e senza peraltro segnare (zero gol appunto nelle ultime cinque uscite). Allo stadio Luigi Razza passa il Savoia.

Il primo tempo

Era l'esordio in panchina di mister Danilo Fanello, certamente un battesimo non facile visto l'avversario in questione di vecchi amici, peraltro lametini, come il ds Antonio Mazzei e l'attaccante Umbaca. Rossoblù con un 3-5-2 di base con il tandem offensivo Sasanelli-Balla e con Carnevale a centrocampo, per dare supporto a Di Gilio e Catasus mentre Dick e Keita operano sugli esterni. Campani che rispondono con un prepotente 3-4-2-1 che vede in difesa l'ex Checa. Guida e Umbaca sulla trequarti a dare supporto all'iniziale unica punta Nussbaumer. Squalificati per gli ospiti Forte e Munoz mentre sono indisponibili Reis, Borrelli e Di Leva.

E le novità arrivano subito dal momento che dopo soli cinque minuti il Savoia trova già il vantaggio: punizione dal limite della quale se ne incarica Guida e, sulla conclusione, Sasanelli tocca involontariamente con la mano concedendo il rigore. Dal dischetto va lo stesso Guida che spiazza Marano. La Vibonese cerca di reagire e, all'undicesimo, prova a fare male con la stessa arma: i calci piazzati. Punizione dal limite che si prende in carico capitan Balla, ma la conclusione esce di poco alta, a scendere, sulla traversa. L'altro lampo della Vibonese arriva al sedicesimo e sempre con Balla che dai trenta metri sfodera un violento tiro che impegna e non poco Iuliano, costretto a rifugiarsi in corner.

Il secondo tempo

Nella ripresa mister Fanello decide di cambiare qualcosa richiamando Catasus e lanciando nella mischia De Salvo ma è sempre il Savoia a dare l'idea di essere pericolosa e prevalentemente sui calci piazzati come la punizione sempre del solito Guida ma con il pallone che scivola via alla sinistra di Marano. Al venticinquesimo sono sempre gli ospiti a dare l'idea di essere pericolosi, come accaduto con Umbaca che di testa impegna Marano. Il colpo di grazia arriva al novantesimo e porta la firma dell’ex di turno Favetta. La Vibonese ci prova ma non riesce a fermare i campani: finisce con una sconfitta e adesso inizia un marzo decisivo con tre scontri diretti per la salvezza consecutivi.

Il tabellino

VIBONESE: Marano; Brunetti, Caiazza, Loza (43' pt Coulibaly); Keita, Di Gilio, Balla, Catasus (1' st De Salvo), Dick (27' st Ciprio); Carnevale, Sasanelli. A disp.: Del Bello, Marrale, Sportolaro, Santoro, Ciprio, Marchetti, Coulibaly, Azzara. All. Fanello

SAVOIA: Iuliano; Frasson (33' st Vaccaro), Checa, Cadili; Schiavi, Pisacane (43’ st tiveron), Meola, Fiasco (26' st Bitonto); Guida (37' st Ledesma), Umbaca; Nussbaumer (14' st Favetta). A disp.: De Lorenzo, Boli, Piccolo, Maggiore. All. Catalano

ARBITRO: Nenad Radovanovic di Maniago (assistenti Marco Bortoluzzi di Conegliano e Daniele Vicari di Lucca)

MARCATORI: 5' pt rig. Guida, 44’ st Favetta

NOTE: Ammoniti: Sasanelli. Rec.: 1' pt-