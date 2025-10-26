Una Vibonese che vuole difendere la vetta della classifica, conquistata una settimana fa e condivisa insieme a Igea Virtus e Nissa. In occasione della nona giornata, infatti, la compagine rossoblù sarà di scena sul campo del Savoia costruito anch'esso per primeggiare e a meno due dal primo posto. Una sfida ad alta quota che suscita ancora più importanza se si considera il contemporaneo scontro diretto al vertice tra le altre due co-capoliste Igea Virtus e Nissa.

Le parole di Esposito

In vista della gara si è espresso mister Raffaele Esposito, ai microfoni ufficiali del club: «Il Savoia è una squadra che sta facendo bene e ha dei giocatori importanti, oltre a una buona organizzazione di gioco. Nell'ultima partita contro la Nissa non meritava assolutamente di perdere e quindi sarà arrabbiata e vogliosa di fare bottino pieno davanti al proprio pubblico».

Sulle scelte a disposizione: «Dick nell'ultima gara ha fatto molto bene , inoltre rientra Bonotto quindi le soluzioni le abbiamo. Quanto alle statistiche, sono cose che non ci riguardano e andremo lì con la stessa mentalità di riuscire a vincere la partita, se così non fosse accetteremo sempre il verdetto del campo. L'importante è che non cambiamo atteggiamento e che esso rimanga lo stesso delle ultime uscite. Sono fiducioso sulla prestazione, poi il risultato è figlio di episodi ma, contemporaneamente, se si offre una buona prestazione gli episodi è più facile che girano a favore».