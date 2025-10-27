Una sorta di test di maturità per la Vibonese che, in occasione della nona giornata del campionato di Serie D (girone I), faceva visita al Savoia. I rossoblù, prima della sfida, arrivavano da co-capolista e con i campani che invece ambivano e ambiscono alla vetta. Alla fine i rossoblù cadono solamente in pieno recupero per una sconfitta che sa di beffa. Decisivo il gol di Meola.

Le parole di Esposito

Nel post partita si è espresso il tecnico Raffaele Esposito: «Ho sempre detto che quest'anno la Vibonese reciterà un ruolo da protagonista e anche stavolta, in un campo così difficile, abbiamo dimostrato tanto coraggio e disputando, a mio avviso, una delle migliori partite che abbiamo giocato finora. Ottimo atteggiamento contro una squadra forte e spinta dal proprio pubblico. La sconfitta è immeritata e il pari sarebbe stato più giusto, con il primo tempo nettamente a nostro favore e con il Savoia che, nonostante giocasse in casa, era costretto a giocare di ripartenza e ciò ci fa pensare all'ottimo lavoro che stiamo svolgendo».

Il tecnico però vede oltre: «Le sconfitte a volte servono per costruire un futuro più importante. Per interpretazione e gioco devo dire che il pallino del gioco lo abbiamo avuto più noi. Insomma una sconfitta che, se presa nel verso giusto, ci convince del lavoro che stiamo facendo».