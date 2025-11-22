All'orizzonte c'è la tredicesima giornata del campionato di Serie D (girone I) e con una Vibonese che sarà di scena sul campo della Sancataldese. Rossoblù rinvigoriti dalla vittoria ritrovata domenica scorsa, in occasione del derby contro la Vigor Lamezia e con la squadra di mister Raffaele Esposito che si è affacciata alla zona play off.

Parla Esposito

In occasione della gara si è espresso proprio il tecnico Esposito, ai microfoni ufficiali del club, partendo dal derby vinto: «Sapevamo che vincere il derby ci avrebbe dato di nuovo la consapevolezza di essere una squadra forte, inoltre volevamo regalare questo gioia alla città e ai tifosi e ci siamo riusciti. Adesso però non ci possiamo rilassare perché c'è da affrontare una squadra ostica come la Sancataldese e dove arriviamo pronti a questa ulteriore sfida». Match da non sottovalutare: «Un campo difficilissimo e che conosco bene dal momento che ci sono stato in passato, inoltre non dimentichiamo che sugli attuali undici punti in classifica, ben dieci li hanno totalizzati in casa quindi ciò conferma il fatto che sul terreno amico possono mettere in difficoltà qualunque avversario. Siamo consapevoli delle insidie che ci possono essere».

Capitolo infortunati: «Noi siamo una squadra che deve fare del collettivo la propria forza, e anche se ci sarà qualche assenza in più non deve fare la differenza, perché chiunque entra farà il proprio dovere, quindi questo fatto non mi preoccupa».