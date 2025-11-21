Non bisognava essere belli ma soprattutto concreti, erano state queste le parole di mister Raffaele Esposito alla vigilia del derby contro la Vigor Lamezia di domenica scorsa, in occasione dell'undicesima giornata del campionato di Serie D (girone I). Parole che i giocatori rossoblù hanno recepito alla lettera, ritrovando i tre punti in campionato e conquistandoli anche con la prestazione.

Trasferta siciliana

Un successo che ha permesso alla formazione rossoblù di agganciare la griglia play off ma non basta, perché adesso serve continuità a partire già dal prossimo impegno, in casa della Sancataldese. Da non sottovalutare l'avversario siciliano poiché è vero che è in piena zona play out e bisognoso di punti, ma è anche vero che degli undici punti attuali in classifica, ben dieci li ha conquistati davanti al proprio pubblico, a conferma di quanto possa essere ostica sul campo amico e dove solo Messina e Reggina, finora, sono riuscite a tornare con l'intera posta in palio.

I precedenti

Questo che sta per arrivare è il quindicesimo incrocio tra le due formazioni e con un bilancio complessivo decisamente in favore dei calabresi.

Bisogna innanzitutto tornare indietro di ventisei anni per riprendere le prime sfide in assoluto, nella stagione 1999/00, che videro un pareggio a reti bianche in terra siciliana e la prima e finora unica vittoria della Sancataldese contro i rossoblù, per 0-3. Nella stagione successiva altro pareggio, stavolta per 1-1, e altro successo a tinte rossoblù. Saranno due invece le X (1-1 e 0-0) nella stagione 2001/02.

Quindici anni di stacco tra le due che torneranno a incrociarsi nella stagione 2017/18, con la Vibonese che si impose sia al Luigi Razza (2-19 che a San Cataldo (0-1). Doppio 1-1 nella stagione 2022/23 mentre nella stagione successiva finisce a reti bianche in terra calabrese e invece con un pirotecnico 2-3 in terra siciliana. L'ultimo doppio incrocio risale alla stagione scorsa, con un doppio 2-0 in favore dei rossoblù. Insomma, Sancataldese che proverà a sfatare un tabù che dura da oltre venticinque anni.