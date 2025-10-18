La Vibonese insegue il quarto risultato utile consecutivo in campionato, in occasione dell'ottava giornata di Serie D (girone I). La compagine rossoblù, però, all'orizzonte ha un impegno ostico e di rilevante spessore dal momento che approderà in Campania e farà visita alla Gelbison, squadra che ambisce a un posto di alta classifica. Continuità è dunque la parola d'ordine per la formazione di mister Raffaele Esposito che vuole mantenere i piani alti della graduatoria.

Le parole di mister Esposito

In vista della trasferta campana, a esprimersi ai microfoni ufficiali del club è stato proprio il tecnico Raffaele Esposito: «È vero, siamo partiti bene e siamo a una sola lunghezza dal primo posto. Ed è vero anche che ci mancano i due punti contro l’Enna, altrimenti saremmo stati in vetta. Adesso però non bisogna guardare il passato ma il presente e anche con occhi positivi rivolti al futuro. Ora ci aspetta una partita difficile in Campania contro la Gelbison, altra squadra partita con i favori del pronostico. Noi dobbiamo continuare a giocare di gruppo e con lo spirito di chi non si può e si deve accontentare. Solo così potremo rimanere lì, attaccati alle grandi del campionato». La compagine calabrese è attualmente a quota 12 punti, due in più proprio rispetto alla Gelbison che non perde da quattro giornate e arriva da tre pareggi consecutivi (due 0-0 di fila).