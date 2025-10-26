Il gol vittoria dei campani è a firma del subentrato Meola nei minuti finali. Vibonese che torna però con le consapevolezze indenni circa la sua effettiva forza

Il nono turno del campionato di Serie D (girone I) suonava tanto come un bivio al vertice della classifica in virtù dello scontro diretto tra le due co-paoliste Igea Virtus-Nissa e la trasferta dell'altra co-capolista, la Vibonese, in casa del Savoia costruito per vincere e che prima di questo match era a meno due dalla vetta. Alla fine i rossoblù perdono il primo posto condiviso ma non la consapevolezza della propria forza, pur tornando sconfitti dalla Campania

La partita

Consueta linea difensiva per la Vibonese con Dicorato, Caiazza, Marafini e Keita mentre a centrocampo torna a disposizione Bonotto, in campo dal primo minuto insieme a Bucolo e di Gilio. Tandem d’attacco composto da Musy e Balla. Dall’altra parte, in attacco per il Savoia c’è l’ex di turno Favetta.

Partita alquanto piacevole, anche perché le due squadre si sono affrontate a viso aperto. Nel complesso del primo tempo, però, leggermente più pericolosa la squadra di casa che si è resa insidiosa in almeno tre occasioni con altrettante palle gol nitide, di cui due dai piedi di Favetta che sciupa da pochi passi. Il guizzo rossoblù arriva sul finire di tempo, con un cross effettuato dall’out di sinistra ma Musy arriva con un secondo di ritardo. Su queste note si chiude la prima frazione.

A inizio ripresa si affaccia subito in area avversaria la Vibonese che, sugli sviluppi di un corner calciato da capitan Balla sul secondo palo, non riesce a impattare perfettamente Marafini. Seconda frazione che scorre via, a ritmi forse più bassi rispetto al primo tempo, ma con gli ospiti che recriminano per un gol annullato a Di Gilio che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, in un batti e ribatti in area si trova da solo davanti al portiere, ma si alza prontamente la bandierina. La doccia fredda per la Vibonese arriva nel finale, con il Savoia che trova il vantaggio con il nuovo entrato Meola, garzie a un’azione portata avanti prima da Schiavi e poi da Munoz. Rossoblù che interrompono una striscia di quattro risultati utili consecutivi.

Il tabellino

SAVOIA: De Lorenzo; Frasson, Checa, Schiavi, Cadili; Pisacane, Ledesma, Carlini; Munoz, Umbaca, Favetta. A disp.: Sciammarella, Bitonto, Forte, Rioda, Borrelli, Esposito, Meola, Sellaf, Tiveron, Reis. All. Catalano

VIBONESE: Marano; Dicorato, Caiazza, Marafini, Keita: Bucolo, Bonotto, Di Gilio, Dick; Musy, Balla. A disp.: Ferilli, Andreacchio, Mariani, Carnevale, De Salvo, Fiumara, Faragalà, Michael, Marsico. All. Esposito

ARBITRO: Alessandro Papagno di Roma 2 (assistenti Boris Popovic di Padova e Simone Colella di Imperia)

MARCATORI: 45’ st Meola

NOTE: Rec.: 1’ pt-4’ st