La compagine rossoblù ha annunciato l'ingaggio del classe 2004, vero e proprio jolly in attacco che può essere utilizzato in più ruoli da mister Esposito

Nonostante manchino solamente quattro giornate alla fine del girone di andata del campionato di Serie D (girone I) la gerarchia ai vertici non è ancora ben chiara e con una vetta che continua a cambiare, per non parlare della griglia play off. proprio per questo non c'è un specifica favorita e tutto può succedere.

Nuovo arrivo

In questo contesto, dunque, anche la Vibonese può tranquillamente dire la sua, con la zona play off distante solamente due lunghezze. In un mercato invernale che deve ancora entrare nel vivo, dunque, la dirigenza rossoblù gioca d'anticipo e puntella la rosa: ufficiale l'ingaggio di Luca Sasanelli, giovane attaccante versatile e di grande prospettiva. Il classe 2004 arriva a Vibo per arricchire il reparto offensivo, ma soprattutto rappresenta per mister Raffaele Esposito un jolly dal momento che può essere utilizzato in tutti i ruoli del reparto avanzato.

Formazione di alto rango per il ventunenne, cresciuto nei settori giovanili di Pescara e Sassuolo. In seguito ha maturato esperienza in Serie C con Lucchese e Pescara, confrontandosi con il calcio professionistico. Buona anche l'esperienza con la maglia della Fidelis Andria, in Serie D, dove Sasanelli ha messo a referto 21 presenze, 7 gol e 2 assist. Attaccante moderno, può giocare sia come seconda punta che come esterno offensivo, garantendo soluzioni tattiche diverse. Possibile la sua prima convocazione nel match interno contro l'Igea Virtus.