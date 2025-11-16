Sorride alla Vibonese il derby contro la Vigor Lamezia, tra i match più attesi della dodicesima giornata del campionato di Serie D (girone I). Un derby che non si giocava da ben dieci anni ma, a parte questo, era la posta in palio la cosa più importante. Alla fine la formazione rossoblù ritrova il successo dopo tre turni di astinenza e lo fa con una prova di spessore. Al Luigi Razza finisce 3-1 grazie al micidiale sinistro di Di Gilio e alla doppietta di Musy. Per gli ospiti in gol Sanzone.

Le parole di Esposito

In conferenza stampa post partita si è espresso proprio il tecnico Raffaele Esposito: «Ringrazio innanzitutto i ragazzi per la grande prestazione offerta, poiché sapevamo l'importanza della gara e di un derby che mancava da dieci anni, Proprio per questo ci tenevamo a regalare questa vittoria ai nostri tifosi. Venivamo da un momento difficile dal momento che non vincevamo da tre partite, ma i ragazzi hanno messo il cuore e sono stati bravi a capitalizzare le occasioni avute».

E poi: «L'unica pecca è stato il gol subito, ma questa è la dimostrazione che appena si abbassa l'attenzione, gli avversari sono pronti a colpire e farti male. Dunque l'unico rimprovero che mi sento di fare è questo, ma anche dopo la loro rete abbiamo ampiamente gestito e siamo stati padroni del campo. Il gruppo è unito e ci stiamo aiutando tutti, perché la Vibonese ha consapevolezza della propria forza e oggi il collettivo ha fatto la differenza».