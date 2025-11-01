Dopo le due trasferte consecutive previste dal calendario, la Vibonese ritornerà a giocare all'interno dello stadio Luigi Razza in occasione della decima giornata del campionato di Serie D (girone I). I rossoblù, a meno tre dalla vetta e con ambizioni quantomeno di continuità, ospiteranno un Ragusa penultimo in classifica (solo sulla carta, se non si considera la penalizzazione del Messina) che non solo arriva con il peggior attacco del torneo (due sole reti fatte) ma è anche l'unica squadra a non aver ancora vinto in campionato. Insomma, sulla carta l'impegno sembrerebbe agevole ma il calcio insegna che nulla è scontato.

Esposito attende il Ragusa

A tenere alta l'attenzione, sotto questo punto di vista, è il tecnico del club calabrese Raffaele Esposito che si esprime così nel pre gara: «Sarà una gara insidiosa che richiede massima concentrazione. Il Ragusa ha dimostrato di esprimere il proprio miglior calcio proprio contro le formazioni di alta classifica, come testimoniato le prestazioni contro Gelbison e Nissa. Sono una squadra che si carica nelle gare più difficili e questo è un aspetto da non sottovalutare assolutamente. Veniamo da una sconfitta contro il Savoia che, analizzando i dati della partita, non rispecchia quanto prodotto sul campo. Abbiamo creato occasioni, controllato il possesso, ma il calcio a volte è così. Ora però è fondamentale voltare immediatamente pagina e dare una risposta caratteriale importante».

E infine: «Dobbiamo ritrovare subito quella continuità di risultati che ci ha permesso di costruire un percorso importante fino ad ora. I ragazzi hanno lavorato bene questa settimana, l’approccio mentale è quello giusto. Domenica servirà una prestazione solida sotto tutti gli aspetti».