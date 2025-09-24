Si rivelano ancora una volta amari i derby per la Vibonese. La formazione rossoblù, infatti, dopo il pari interno di domenica scorsa contro la Reggina, torna da Sambiase con le ossa rotte e sconfitta per 3-0 nel secondo derby consecutivo, in occasione del primo turno infrasettimanale della stagione e valido per la quarta giornata del campionato di Serie D (girone I). Terza giornata consecutiva senza bottino pieno inoltre per la compagine di mister Esposito che rimane a quota 5 punti in classifica, ma con la consapevolezza che il campionato è ancora lungo.

La partita

Gara inizialmente equilibrata e con la Vibonese vicina al vantaggio con Marsico che sfrutta bene un'indecisione del portiere e di un difensore avversari, ma con questi ultimi ultimi che ci mettono una pezza mandando le due conclusioni del giocatore rossoblù sul palo. Come la più classica regola del calcio: gol mangiato, gol subito. Al 24' pt, infatti, la formazione di mister Lio passa in vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Sueva e maturato a causa di un fallo di mano di Caiazza.



I padroni di casa prendono consapevolezza e alla mezz'ora sfiorano il raddoppio con Kouamè che impegna Marano, il quale si salva in corner. Solo il preludio al gol dal momento che, proprio Kouamè, fa centro dopo le prove generali: ingenua uscita di Marano, che va a vuoto su corner sambiasino, e con Kouamè che in agguato deve solo appoggiare.

La formazione di esposito sembra davvero in panne e, al quinto minuto della ripresa, arriva anche il definitivo tris: Calabrò si libera di due avversari con un gran numero e infila il pallone tra palo e portiere. Il Sambiase sale a quota 7 e supera i cugini rossoblù, fermi a 5.

Il tabellino

SAMBIASE: Giuliani, De Cicco (7’ st Frasson), Pantano, Colombatti, Leumegni (7’ st Andronache), Diogo, Marrello (17’ st Calabrò), Kouame, Furiato, Perricci (19’ st Haberkon), Sueva (28’ st Costanzo). A disp. Lisi, Sena, Slojkowski, Francisco. All. Lio

VIBONESE: Marano, Castillo, Caiazza, Dicorato (47’ st Selemby), Mariani, Bonotto, Di Gilio, Bucolo (15’ st Carnevale), Balla, Marsico (15’ st Maya), Musy. A disp. Ciurleo, De Salvo, Adragna, Keita, Galizia, Dick. All. Esposito

ARBITRO: Belingheri di Lecco (assistenti Giuliani di Barcellona Pozzo di Gotto e e Trefiletti di Acireale)

MARCATORI: 24’ rig. Sueva, 39’ st Kouame, 5’ st Calabrò

NOTE: Ammoniti: Kouame (S), Bucolo (V), Caiazza (V), Sueva (S), Castillo (V), Diogo (S). Rec. 4’ pt- 5’ st