Una vittoria ritrovata e un buon gioco che, a dire il vero, non era mai stato perso: la Vibonese torna a fare bottino pieno, dopo tre turni di astinenza, in occasione della quinta giornata contro il Castrum Favara. La stagione però è ancora lunga e la squadra, proprio come affermato dal tecnico Raffaele Esposito prima del match contro i siciliani, deve decidere che tipo di campionato vuole svolgere. In ogni caso c'è tanto movimento all'ombra del Luigi Razza, dal momento che il mercato rimane in primo piano.

Esperienza anonima

Da segnalare infatti un via-vai molto folto negli ultimi giorni in casa rossoblù tra addii, rescissioni e possibili nuovi arrivi. Innanzitutto in quattro salutano il Luigi Razza, con la rescissione consensuale del contratto. Si tratta di: Gabriele Adragna, Riccardo Mangiaracina, Maurice Selemby e Georgios Chrysovergis.

Adragna è un giovane attaccante, classe 2006, cresciuto nel settore giovanile del Pescara. Ha successivamente militato nell’Ascoli Under 17, nel Rimini Under 19 e nel Messina, collezionando anche 4 presenze in Serie C con i peloritani. Con i rossoblù però non ha mai fatto un vero e proprio esordio in campo. Chi l'esordio lo aveva fatto, ma solo per tre minuti nelle prime cinque giornate di campionato, è stato Riccardo Mangiaracina che non ha però lasciato il segno fino, appunto, alla rescissione. Anche lui attaccante (classe 2004) ex Marsala.

Rescissione anche in difesa

Era arrivato con buone speranze anche Maurice Selemby, difensore classe 2004 maturato nel settore giovanile del Nantes. Per il francese ventunenne, però, solo una presenza e nove minuti complessivi nelle prime cinque gare di campionato. L'ultimo a rescindere, come detto, è Georgios Chrysovergis. Il terzino greco, classe 2004, era arrivato questa estate dal Grosseto con ampie prospettive e forte anche dalla formazione avuta nel settore giovanile del Paok Salonicco. Per lui una sola presenza e uno stralcio di dieci minuti che suonano appunto come una bocciatura.

Nuovi arrivi

Come detto, non c'è solo chi va ma anche chi viene, a conferma che la società non è ferma e si sta muovendo per puntellare la rosa. Due, innanzitutto, gli annunci recenti che portano i nomi di Andrea Marafini e Livingstone Dick, rispettivamente difensore ed esterno. A giorni, però, sono attesi anche un centrocampista e un attaccante di esperienza in grado di aiutare capitan Balla e Musy Hernandez. Insomma, in casa Vibonese ci sono lavori in corso e qualche novità potrebbe arrivare anche prima della trasferta in casa della Nissa.