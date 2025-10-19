Vento in poppa e vele spiegate per la Vibonese che, nell'ottava giornata del campionato di Serie D (girone I) inanella il suo quarto risultato utile consecutivo, la seconda vittoria di fila (tre nelle ultime quattro uscite) ma, cosa ancora più importante, torna dalla Campania da co-capolista. Con la vittoria per 0-2 in casa della Gelbison, infatti, la formazione rossoblù balza in vetta alla classifica, a quota 15 punti, insieme a Nissa e Igea Virtus. Un gol per tempo per i calabresi con le reti di capitan Balla e Castillo.

Vibonese in vetta

Nella conferenza stampa post partita, si può intuire tutta la soddisfazione del tecnico Raffaele Esposito che, allo stesso tempo, predica calma: «Una grandissima prestazione contro una squadra forte e organizzata come lo è la Gelbison, dal momento che conoscono bene il loro allenatore avendolo affrontato quando lui era a Cassino e io a Pagani, dunque so quanto il suo calcio sia difficile da affrontare. I miei ragazzi però sono stati bravi a capire come uscire nella fase di non possesso, senza rischiare nulla tranne qualche tiro da fuori. Hanno lavorato bene nelle due fasi e tenuto bene il campo, insomma hanno interpretato il calcio che piace a me. Detto ciò, non dobbiamo accontentarci perché siamo solo all'ottava giornata e non abbiamo fatto ancora nulla».

Una Vionese che si sta prendendo le luci della curiosità: «C'è la mentalità giusta - continua Esposito - anche perché abbiamo superato un momento difficile e lo abbiamo fatto tutti insieme e questo è il risultato. Questa è la squadra che mi piace allenare e l'armonia della settimana si vede tutta in campo la domenica. Adesso però inizia il difficile, perché abbiamo attirato l'attenzione».