Insieme alla vittoria (che mancava da tre turni) la Vibonese ha ritrovato anche smalto e consapevolezza in un gioco che, in fin dei conti, non è mai mancato. La formazione rossoblù, dopo il successo nel derby contro la Vigor Lamezia in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie D (girone I) ha agganciato la griglia play off e proverà a insidiarla fino alla fine.

Colpo in attacco

A testimonianza di ciò, la dirigenza rimane vigile sul mercato e nelle scorse ore, infatti, ha annunciato un nuovo tassello in arrivo alla corte di mister Raffaele Esposito: ufficiale l'ingaggio di Axel Galita. Si tratta di una giovane punta centrale classe 2005, di origine francese e di grande prospettiva anche perché porta in dote fisicità, dinamismo e fiuto del gol.

L’attaccante ventenne vanta una formazione internazionale di alto livello: cresciuto calcisticamente in Francia, ha militato nelle giovanili di Paris FC e del Dunkerque, confrontandosi con i campionati giovanili transalpini e acquisendo un bagaglio tecnico di grande valore. Nell’ultima stagione ha giocato in Lituania con il Riteriai, dove ha continuato il suo percorso di crescita. Alto 185 centimetri, Galita è una punta moderna dotata di ottima struttura fisica e capacità di attaccare la profondità. Un profilo giovane e di prospettiva che rappresenta un investimento importante per il futuro della Vibonese. Possibile una sua convocazione domenica, nel match esterno in casa della Sancataldese.