Una prova di forza, cinismo e talento cristallino. La Vibonese continua a volare in questo avvio di stagione e centra una vittoria pesante ed esaltante sul campo della Nissa nella quinta giornata del campionato di Serie D (Girone I). Il 2-0 finale firmato da Ledesma e Rioko proietta gli uomini di mister Marra al terzo posto in classifica a quota dieci punti, in piena zona vertice ed in compagnia dell'Igea Virtus.

La sblocca Ledesma sul pasticcio di Butano

La sfida del "Marco Tomaselli" parte subito su ritmi elevati. Già al quinto minuto la Vibonese va vicina al gol con capitan Cerutti che, sugli sviluppi di un corner, impegna il portiere di casa Butano. La risposta della Nissa non si fa attendere e porta la firma dell'ex di turno Terranova, insidioso due minuti più tardi con una conclusione velenosa. I nisseni prendono campo, spinti proprio dalle giocate di Terranova: prima l'ex rossoblù duetta con Di Grazia (conclusione neutralizzata da De Simone), poi sforna l'assist perfetto per Catalano che, a tu per tu con il portiere, spreca clamorosamente mandando a lato.

Come nella più classica delle leggi del gol, la punizione per la Nissa arriva puntuale al 36’: Ledesma ci prova dal limite con una conclusione non irresistibile, ma Butano commette un'ingenuità clamorosa lasciandosi sfuggire la sfera dalle mani. È lo 0-1 che rompe l'equilibrio e manda la Vibonese al riposo in vantaggio.

Traversa di Palermo, poi la magia di Rioko

In avvio di ripresa la Nissa prova a reclinare la testa in avanti a caccia del pari. Nei primi sette minuti della seconda frazione i padroni di casa costruiscono due enormi opportunità: la prima con Di Grazia, fermato da un ottimo De Simone, la seconda con Palermo che fa tremare la traversa a portiere battuto.

Superata la bufera iniziale, la Vibonese riprende il controllo delle operazioni, fa scorrere il pallone e anestetizza le trame avversarie. Al 25’ della ripresa arriva la giocata che cala il sipario sul match: il gioiellino rossoblù Rioko sale in cattedra, salta ben quattro avversari in uno slalom irresistibile e deposita in rete la palla dello 0-2. Una prodezza di rara bellezza che manda in estasi i tifosi ospite e condanna la Nissa a una sconfitta amara, confermando un avvio di campionato ben al di sotto delle aspettative per i siciliani.

Il tabellino

NISSA: Butano; Distratto, Bruno, Cusumano, Fofana; Bello, Rapisarda, Palermo; Catalano (1' st Panattoni), Di Grazia, Terranova. A disp.: Ukelis, Giacalone, Ferrante, Calvosa, Maltese, Provenzano, Pane, Delmiglio. All. Moschella

VIBONESE: De Simone; Cess, D'Onofrio, Bertolo, D'Agata; Rioko, Cerutti, Ledesma, Semenzin; Cosendrey, Marisco. A disp.: Simeoli, Mirashi, Malafronte, Moises, Piriz, Varone, Barile, Castro, Spanò. All. Marra

ARBITRO: Christian De Angelis di Nocera Inferiore (assistenti Davide Eliso di Castellamare di Stabia e Vincenzo Pone di Nola)

MARCATORI: 36' pt Ledesma, 25' st Rioko