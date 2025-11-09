Una buona Vibonese stava rischiando di tornare con un pugno di mosche dalla trasferta messinese ma un lampo di Lagzir, a un minuto dalla fine, porta un punto prezioso e permette di muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive.

Il primo tempo

Le due squadre si affrontano su un campo pesante a causa del violento temporale che si è imbattuto nella tarda mattina sulla città messinese. Primi minuti di studio e senza vere e proprie occasioni se non dalla distanza: al quinto minuto ci prova Tourè ma il pallone finisce fuori lo specchio della porta e comunque in gestione di Marano. Un minuto più tardi rispondono i rossoblù con l’ultimo arrivato Lagzir, anch’esso dai trenta metri, ma la sfera finisce alta. Superato il quarto d’ora, calabresi potenzialmente pericolosi con Castillo che però non riesce a sfruttare al meglio un’indecisione del portiere Sorrentino. Dalle parti giallorosse è Tourè il pericolo principale, dal momento che crea costante preoccupazione sulla corsia di destra. Più propositiva però la Vibonese che, al 26’ pt, si rende velenosa con Lagzir che, dal limite dell’area, libera un fendente che impegna Sorrentino.

Secondo tempo

A inizio ripresa sembra prevalere ancora l’equilibrio ma con gli ospiti che si affacciano più volte nella porta peloritana e, quella più pericolosa, arriva ancora dai piedi di Lagzir, con il marocchino che impegna Sorrentino con una conclusione alquanto velenosa, ma l’estremo difensore c’è. Al tredicesimo mister Romano butta nella mischia Saverino che rileva Tesija. Una scelta che impiega solamente quattro minuti a ripagare dal momento che, proprio il nuovo entrato, valorizza al meglio un cross del compagno Maisano e batte Marano. Al ventesimo padroni di casa ancora pericolosi stavolta su calcio d’angolo ma con Clemente che, di testa, non riesce a inquadrare bene. A un minuto dalla fine Vibonese tutta in avanti e con Di Gilio che, nel cuore dell’area di rigore, mette un pallone basso dentro in favore di Lagzir che non ci pensa due volte, trasformando quello che era un rigore in movimento. Buon punto per i rossoblù.

Il tabellino

MESSINA: Sorrentino; Garufi, De Caro, Trasciani, Orlando (31’ st Bosia); Clemente, Tesija (13’ st Saverino), Maisano (25’ st Ivan); Aprile, Tourè, Roseti (36’ st Fravola). A disp.: Paduano, Zucco, Azzara, Elia,, Bombaci. All. Romano

VIBONESE: Marano; Castillo, Marafini (37’ st Kingsley), Caiazza, Dicorato; Bucolo, Bonotto (25’ st Dick), Carnevale (12’ st Di Gilio); Lagzir, Balla (25’ st Marsico), Musy. A disp.: Ferilli, De Salvo, Fragalà, Keita, Marramao. All. Esposito

ARBITRO: Domenico Mascolo di Castellamare di Stabia (assistenti Benedetto Casale di Formia e Valerio fatati di Latina)

MARCATORI: 17’ st Saverino, 44’ st Lagzir (V)

NOTE: Ammoniti: De Caro (M), Clemente (M). Rec.: 1’ pt-5’ st