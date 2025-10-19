Sempre più vento in poppa per la Vibonese che sembra aver trovato il proprio ritmo. La compagine rossoblù infila il suo quarto risultato utile consecutivo tornando vittoriosa dalla trasferta in casa della Gelbison per 02 ma, soprattutto, ritorna dalla trasferta da prima in classifica insieme a Igea Virtus e Nissa.

La partita

In vista dell'impegno esterno campano, mister Raffaele Esposito mostra qualche novità nell'undici iniziale in campo: innanzitutto la titolarità del giovane Dick, senza dimenticare il ritorno di Keita. il reparto offensivo non si tocca dal momento che è in mano al tandem Balla-Musy.

Una fame che si trasforma in risultati per la squadra rossoblù, e la prova lampante è proprio la sfida contro la Gelbison. Calabresi che partono subito forti e determinati e, di fatti, dopo solamente sette minuti passano in vantaggio grazie alla rete del solito capitan Balla sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nei minuti successivi gli ospiti continuano a pungere e hanno almeno altre due occasioni per raddoppiare: una con Musy e l'altra ancora da parte del trascinatore Balla. I padroni di casa cercano di arginare le folate offensive dell'avversario e, nel frattempo, si rendono davvero pericolosi a due minuti dall'intervallo con un tiro dal limite di Ferreira che trova però la pronta respinta del portiere Marano.

Nella ripresa la musica non cambia ed è ancora di marca rossoblù. I ragazzi di mister Esposito sono un fiume in piena e, dopo dodici minuti, trovano anche il raddoppio con il jolly Castillo: azione insistita di Musy, fermato in uscita però dal portiere Samba che respinge il pallone ma è lo stesso Musy che lo recupera e lo serve all'indietro per Castillo che libera un violento tiro che termina la sua corsa in rete. La Vibonese, dopo otto giornate, è co-capolista del campionato.

Il tabellino

GELBISON: Samba; Delmiglio, Langella (1' st Carcione), Viscomi, Gorzelewski; Teijo, Diabatè, Mele (1' st Liurni), Fernandez (1' st Tilli); Russo, Ferreira. A disp.: Corriere, Piccioni, Vaccaro, Pellino, Leo, Brusdeilins. All. Imperio

VIBONESE: Marano; Keita, Marafini, Caiazza, Dicorato, Dick; Castillo, Di Gilio, Bucolo; Balla, Musy. A disp.: Ferilli, Andreacchio, De Salvo, Marsico, Carnevale, Fiumara, Galizia, Mariani, Bonotto. All. Esposito

ARBITRO: Marco Antoniuccio di Roma 1 (assistenti Marco Tundo e Marco Bosco entrambi di Roma 2)

MARCATORI: 7' pt Balla, 12' st Castillo

NOTE: Rec.: 1' pt-7’ st