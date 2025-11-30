Una Vibonese in piena emergenza e con l'infermeria che non sembra volersi svuotare. Mister Esposito infatti deve fare a meno di Castillo (distorsione al ginocchio e in attesa di ulteriori accertamenti) ma recupera, seppur parzialmente, i vari Bonotto, Musy e Lagzir (quest'ultimo risentimento muscolare).

Igea Virtus reduce da sei risultati utili consecutivi ma non segna da due giornate, complici i due 0-0 contro Castrum Favara e Ragusa. Nonostante ciò, i siciliani vantano il secondo miglior attacco del torneo con 22 gol e sono anche la seconda squadra più prolifica sia in casa che in trasferta. Significativo anche l'andamento in trasferta con dodici punti messi a referto, meglio solo il Sambiase.

Primo tempo

Passano poco meno di due minuti e l'Igea Virtus si trova inaspettatamente in vantaggio, complice una sfortunata autorete del portiere Marano. I rossoblù però non riescono a trovare gli sazi giusti, ben chiusi dai ragazzi di mister Marra che sono molto più propositivi e, al venticinquesimo, vanno anche vicini al raddoppio con il palo colpito di testa da Cicirello, sugli sviluppi di un calcio di punizione di De Souza.

Secondo tempo

Nella ripresa mister Esposito cerca di scuotere un po' le cose con un doppio cambio, gettando nella mischia Keita e Galita rispettivamente al posto di Marafini e Bonotto. L'approccio è sicuramente diverso rispetto a quello della prima frazione, con i locali più propositivi e pericolosi dalle parti di De Falco, come al tredicesimo quando Lagzir, su un calcio di punizione dal limite, impegna l'estremo difensore avversario che è costretto a mettere in corner. Settimo risultato utile consecutivo per i siciliani, che si confermano la squadra con il miglior andamento in trasferta. I rossoblù si fermano dopo tre risultati utili consecutivi.

Il tabellino

VIBONESE: Marano; Dicorato, Caiazza (43’ st Marsico), Marafini (1' st Keita), Dick; Di Gilio, Bonotto (1' st Galita), Bucolo (22' st Sasanelli); Lagzir (30' st Michael), Balla, Musy. A disp.: Ferilli, De Salvo, Fiumara, Lozza. All. Esposito

IGEA VIRTUS: De Falco; Maddaloni, Maltese, Cess, Cardinale (21' st Samake); Squillace (34’ st Lomolino), De Souza, Marashi (21' st Balsamo); Cicirello, Longo, Maggio. A disp.: Testagrossa, Atteo, Torre, Palme, Di Paola, Pagano. All. Marra

ARBITRO: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino (assistenti Davide Salinelli di Genova e Marco Palazzo di Campobasso)

MARCATORI: 2' pt aut. Marano

NOTE: Ammoniti: Cardinale (IV), Mirashi (IV). Espulso al 26' st Balla (V). Rec.: 1' pt-5’ st