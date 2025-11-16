La Tonno Callipo Volley Vibo Valentia continua a dominare il campionato, centrando la sesta vittoria consecutiva con un netto 3-0 contro Pomezia (25-22, 25-15, 25-17). La squadra giallorossa, guidata da coach Saja, resta in vetta a punteggio pieno con 18 punti, condividendo momentaneamente il primato con Oplonti.

La partita ha visto Vibo controllare il gioco dalla prima all’ultima palla, con vantaggi vistosi soprattutto nel secondo e terzo set. Top scorer della serata è stata Botarelli con 18 punti, seguita da Benedetta Rizzo con 16. Bene anche la regia di Besteghi, che ha mostrato sempre più sicurezza e capacità di variare il gioco. Importante anche il contributo di tutte le altre atlete, dal centro alle bande fino al libero Quiligotti, protagonista con una ricezione positiva del 75%.

Coach Saja ha sottolineato l’importanza di saper imporre il proprio ritmo, anche contro squadre veloci, e la capacità delle ragazze di adattarsi alle diverse situazioni di gioco. Un’altra prova convincente, quindi, che conferma la Tonno Callipo come una delle principali protagoniste della stagione, con la prossima sfida già fissata a Cerignola.