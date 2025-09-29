Una nuova pagina calcistica sta per essere scritta nel territorio francavillese: l’Asd Francavilla Angitola, infatti, parteciperà per la prima volta nella sua storia al Campionato Regionale Under 17 nell'imminente stagione 2025/26.

Dopo aver vinto tutto a livello provinciale e dopo anni di duro lavoro, infatti, i ragazzi allenati dalla competenza di mister Pino Pungitore saranno inseriti nel girone C che prenderà il via il prossimo 11 ottobre. Un traguardo storico per questa giovane società dal momento che, insieme a Vibonese e Bulldog Vibo, rientra tra le uniche squadre della provincia di Vibo Valentia a partecipare a un campionato regionale.

Una nuova sfida

Un risultato frutto di anni di sacrifici, impegno e determinazione e, oltretutto, dall'instancabile e grande lavoro del già menzionato mister Pino Pungitore che ha iniziato da zero nell'ormai lontano 2018 e ha saputo costruire mattone dopo mattone ciò che si elogia oggi, formando inoltre un gruppo di giovani valido e coeso.

Questo traguardo, dunque, rappresenta il giusto riconoscimento dopo soli sette anni di attività, con l’unico obiettivo di far crescere i ragazzi del comprensorio nei migliori palcoscenici possibili.

Lo stesso mister Pungitore è già carico per questa nuova sfida: «L'unico obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile, divertendoci. Tante sono le squadre blasonate come Soverato, Gioiosa Ionica, Isola Capo Rizzuto, Kroton e Seles Gioiosa, o società che come settore giovanile sono una certezza come la Cspr di Caulonia, le Pantere Nere di Catanzaro, Academy Davoli e il Montepaone. Insomma, un girone difficile ma i ragazzi francavillesi sono pronti a giocarsela. Faccio un grande in bocca al lupo ai nostri ragazzi, al presidente Pasquale Mazzotta sempre disponibile e vicino alla squadra, e ai dirigenti per questa bellissima avventura».