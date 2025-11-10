Domenica di festa allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, dove si è svolta la nona edizione della partita dei sindaci. Un evento di solidarietà che ha visto protagonisti gli amministratori vibonesi per la raccolta fondi a favore dell’associazione "Sole di Speranza", rappresentata da Francesca Barbieri, che si occupa di malati oncologici.

Il programma

Il pomeriggio è stato aperto da Marco Renzi che ha lasciato poi spazio alle allieve della scuola di danza Kaos Ballet di Tropea. Oltre ai vari sindaci ecco le figure che hanno presenziato: i rappresentanti dell’Associazione Sole di Speranza; Giuseppe Garoffolo, vice presidente Aia della sezione di Vibo Valentia; il delegato Coni per la provincia di Vibo Valentia Michele La Rocca; Lido Vieri, portiere campione d’Italia con l’Inter e vice campione del mondo della Nazionale Italiana, e Giuseppe Sabadini difensore del Milan e della Nazionale italiana.

A fronteggiarsi c’erano le squadre dei sindaci della costa e dell’entroterra. Gol come se piovesse ma nessuno impegnato a tenere il punteggio sul pallottoliere, anche se si favoleggia di una vittoria dei sindaci della montagna con due reti di scarto.

Tra primo e secondo tempo, consegnato il "premio Valentia" alla carriera sia a Lido Vieri che a Giuseppe Sabadini, due pilastri del calcio italiano passato. Un pomeriggio di grande festa insomma, che ha allietato il Luigi Razza non solo sportivamente ma anche nel sociale.