La compagine politico-amministrativa guidata dal sindaco Bartone: «Dopo decenni di abbandono e annunci la struttura sarà rimessa a nuovo»

A Soriano Calabro si lavora per il nuovo campo sportivo. Lo rende noto il Comune guidato dal sindaco Vincenzo Bartone con un avviso pubblicato anche sui social: «L’amministrazione comunale – si fa presente – è lieta di comunicare a tutta la cittadinanza che il nuovo campo sportivo “Alexandra Primerano” presto sarà realtà». [Continua in basso]

Il campo sportivo a Soriano

Così «dopo decenni di abbandono e annunci rimasti nel libro dei sogni il campo di calcio sarà completamente messo a nuovo. Per la prima volta – si evidenzia – Soriano avrà un terreno in erba sintetica di ultima generazione in linea con le nuove disposizioni della Lega nazionale dilettanti e diverse opere accessorie che renderanno moderno e sicuro il nuovo impianto».

Sostegno allo sport

Chiari gli obiettivi della compagine politico-amministrativa targata Bartone: «Il sostegno allo sport – sottolineano gli amministratori – è un fattore fondamentale per lo sviluppo della città, per l’attività sportiva e motoria dei giovani e meno giovani e anche spazio di aggregazione sociale. Questo risultato, oltre a riqualificare una zona degradata e abbandonata, ripaga gli sforzi non solo dell’amministrazione comunale ma anche di quelle società che investono nello sport e fanno sacrifici enormi per mantenere scuole calcio e prime squadre».



Il nuovo campo sportivo rappresenta un’opportunità in più per l’intero comprensorio: «Siamo orgogliosi quindi di regalare una nuova casa all’Ags Soriano 2010 e a tutte quelle società che con impegno e determinazione lavorano per il bene della comunità», si rimarca infine. Intanto venerdì 4 febbraio alle ore 12:00, presso la sala consiliare, sarà presentato il progetto del nuovo stadio.