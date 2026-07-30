Il quadro delle semifinali è finalmente completo e la piazza centrale di Soriano Calabro si prepara a vivere una serata di pura adrenalina. Il torneo di mini-palla 3vs3, che sta conquistando il pubblico grazie al format ispirato alle regole speciali della Kings League — tra carte bonus, ribaltamenti di fronte e colpi di scena —, è ormai arrivato al suo atto quasi conclusivo.

Manca infatti un ultimo tassello prima della finalissima di domani sera. Ma l'attesa ora è tutta per i due incroci di questa sera, dove le quattro "regine" superstiti si giocheranno il tutto per tutto per conquistare il pass decisivo.

Il programma della serata

Si parte alle ore 22:30 con la prima attesissima sfida: PiosenzaLele vs Monarbilità.

PiosenzaLele arriva all'appuntamento dopo aver superato con grande solidità e compattezza il team "Piccoletto Candy". Monarbilità, dal canto suo, ha eliminato i temibili "The Assassin", confermandosi ancora una volta una squadra organizzata, muscolare e tra le candidate principali al titolo finale.

Alle ore 23:30 spazio al secondo incrocio tra M&m's e Six Seven. I Six Seven si presentano a questo appuntamento con l'adrenalina ancora a mille: hanno conquistato la qualificazione proprio in extremis, al termine di una sfida drammatica contro i "Premur" decisa soltanto ai calci di rigore. Due partite che si preannunciano piene di spettacolo e dal pronostico apertissimo.

Bomber in cattedra

Oltre allo spettacolo di squadra, a tenere banco è la infuocata classifica marcatori, che continua a cambiare padrone turno dopo turno.

La top dei bomber:

19 gol: Andrea Martelli (Vazzano FC) – Saldamente in vetta, ma non potrà incrementare il bottino essendo stato eliminato dal torneo.

13 gol: Antonino Turcaloro (PiosenzaLele) e Domenico Inzillo (The Assassin). Turcaloro ha l'opportunità stasera di agganciare o superare la vetta, mentre Inzillo saluta la competizione.

12 gol: Francesco Caglioti (Six Seven) e Domenico Mazzotta (M&m's). I due bomber si troveranno stasera l'uno di fronte all'altro in uno scontro diretto che vale doppio!

In doppia cifra: Luca Giurlanda (11 gol) e Antonio Mezzatesta (10 gol), entrambi trascinatori dell'affilato attacco targato PiosenzaLele.

Tutto è pronto: stasera in piazza a Soriano si preannuncia una notte di grande calcio, tattica e colpi di scena. Chi saranno le due finaliste?