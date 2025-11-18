La sicurezza e la prevenzione prima di tutto in uno sport che molte volte è risultato fatale e maligno a numerose anime che stavano vivendo la loro passione.

Il calcio, da sempre sinonimo di spettacolo, non deve limitarsi solamente a questo ma deve garantire la salute di chi lo vive dal momento che la lungimiranza, in questi casi, può risultare fondamentale alla fulminea assistenza in eventuali casi di emergenza.

La consegna del defibrillatore

A tal proposito, alquanto nobile il gesto del Nursind di Vibo Valentia che, in occasione della partita tra Soriano Fabrizia e Gioiese valida per il campionato di Eccellenza, ha donato alla società vibonese un defibrillatore.

Un'iniziativa che deve essere da esempio e, in virtù di questo, si è espresso il segretario provinciale Domenico La Bella: «È con grande orgoglio e senso di responsabilità che celebriamo un gesto concreto di attenzione alla vita e al territorio. La segreteria provinciale Nursind di Vibo Valentia, da sempre impegnata nella tutela della salute e nella valorizzazione della professione infermieristica, ha scelto di donare un defibrillatore semiautomatico Dae alla società calcistica Ags Soriano Fabrizia».

Molto più di un dono dunque: «Questa donazione non è soltanto un atto simbolico, ma una scelta consapevole che mette al centro la sicurezza degli atleti, dei giovani e di tutti coloro che frequentano gli impianti sportivi. Il Dae rappresenta uno strumento salvavita fondamentale, capace di fare la differenza nei momenti più critici. Con questo gesto, Nursind ribadisce il proprio impegno verso la comunità, promuovendo la cultura della prevenzione e della salute anche fuori dagli ospedali, nei luoghi dove si coltivano valori come lo sport, la solidarietà e il rispetto». E infine: «Oggi più che mai, dimostriamo che la salute è un bene comune, da proteggere insieme. Abbiamo deciso insieme a tutto il gruppo dirigente di fare un corso di primo soccorso gratuito, una vera opportunità formativa con un approfondimento sull'argomento in cui faremo delle prove pratiche a calciatori e a tutto lo staff».

Il ringraziamento della società

Non si è fatto attendere il ringraziamento da parte di tutta la società rossoblù: «La dirigenza dell’Ags Soriano Fabrizia, nel ringraziare il Nursind provinciale per la donazione, intende ribadire l’importanza di avere questo strumento salvavita che, in diversi campi di tutta Italia, si è rivelato fondamentale come mezzo di primo soccorso». Il club rossoblù guarda con ammirazione e interesse all’impegno del Nursind provinciale per quanto riguarda certe tematiche di fondamentale importanza».