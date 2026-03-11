La società napitina tiene saldo il suo quarto posto nella manifestazione che ha visto la partecipazione di circa 400 atleti provenienti da tutta la Calabria

La Nuoto Acsi Pizzo continua a distinguersi a livello regionale, confermando un prestigioso 4 posto nella tappa Primavera Asi che si è svolta domenica alla piscina comunale di Lamezia Terme e alla quale hanno partecipato 11 società provenienti da tutta la Calabria, per un totale di 400 giovani atleti.

La società pizzitana ci ha messo ancora una volta determinazione, spirito di squadra e impegno ottenendo così risultati di grande rilievo: conquistate infatti 36 medaglie d’oro, 14 argento, 13 bronzo, tutte frutto di prestazioni di alto livello.

Di seguito gli atleti che sono tornati a casa con una medaglia al collo: