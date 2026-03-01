In gioco c'era una grossa fetta di salvezza e passava il percorso di questo finale di stagione. Significativa la posta in palio tra Melito e Capo Vaticano e terminata con il classico scossone a fine gara. In un match che sembrava inchiodato e indirizzato sullo 0-0, i ricadesi strappano i tre punti con un gol al novantesimo di Miceli e si mettono al sicuro in zona salvezza.

Parla Mangiapane

Tre punti pesanti e di questo ne è consapevole anche il tecnico Benedetto Mangiapane, ai microfoni di LaC News24: «Risultato importante e meritato, a prescindere che non è stata una partita con tante occasioni però credo che la mia squadra ha disputato una prova di grande spessore soprattutto dal punto di vista della concentrazione. Alla fine è arrivata una vittoria senza rubare nulla Melito».

Un girone di ritorno di alto rilievo per i neroverdi che, in otto giornate, hanno perso solo una volta (contro la corazzata Gioiosa Ionica) e hanno un andamento da play off dal momento che sarebbero sesti in classifica a quota 15: «Già il pareggio contro la Bovalinese - continua il tecnico - ci stava stretto per la mole di gioco creata e dal campo siamo usciti con due punti in meno. Contro il Melito valeva davvero tanto e ci siamo tirati sopra. Quanto all'andamento del ritorno, la squadra ha passato diverse vicissitudini cambiando molti giocatori ma, dopo il rinnovamento nel mercato invernale, nel ritorno nessuna squadra ci ha messo sotto. L'unica partita che vorrei rigiocare è quella contro il Gioiosa Ionica».