Le squadre femminile e maschile conquistano l’ottano ed il nono posto in classifica alla manifestazione tenutasi dall’8 al 10 ottobre a Isola d’Asti. Ora si pensa alle qualificazioni provinciali e regionali di primavera

Due piazzamenti di rilievo per il liceo Scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia ai Campionati nazionali studenteschi di Tennistavolo, svoltisi a Isola d’Asti dall’8 al 10 ottobre. Le squadre maschile e femminile dell’istituto calabrese hanno concluso la competizione rispettivamente all’ottavo e al nono posto, in un torneo che ha coinvolto le rappresentative scolastiche di venti regioni italiane. La delegazione Vibonese, guidata dai docenti di Scienze motorie Carlo Lico e Bruno Nardo, ha affrontato un percorso competitivo articolato.

La squadra femminile, composta da Alessia Barbuto e Melanie Aiello (riserva Maria Teresa Mannella), ha superato la fase a gironi con una vittoria e due sconfitte, accedendo agli ottavi di finale dove ha battuto la rappresentativa delle Marche. Nei quarti, la sconfitta contro la Lombardia – poi vincitrice del torneo – ha indirizzato le Vibonesi al tabellone di consolazione, dove hanno chiuso all’ottavo posto.

Il team maschile formato da Felice Messina e Nicola Scuticchio (riserva Davide Lico), ha ottenuto due vittorie e una sconfitta nel girone iniziale. Negli ottavi, ha ceduto alla Toscana solo al doppio decisivo. Nel tabellone di consolazione, ha collezionato tre successi consecutivi, conquistando il nono posto finale. Gli studenti pongisti provengono da realtà sportive locali: Messina, Scuticchio e Barbuto militano nell’Asd TT Piscopio, mentre Aiello fa parte dell’Asd Atlantide di Vibo Valentia. I risultati ottenuti confermano la solidità del progetto sportivo del liceo “Berto”, che si prepara ora alle qualificazioni provinciali e alle finali regionali della prossima primavera.