Continua a coltivare e a formare talenti la società sportiva dilettantistica Tennistavolo Piscopio. Uno sport che sta prendendo sempre più piede, soprattutto nel recente decennio, all'interno del territorio vibonese che sta vedendo sbocciare sempre più giovani i quali stanno percorrendo le orme dell'ormai nota Miriam Carnovale.

Affermazione in Puglia

L'ennesimo traguardo la società piscopisana lo ha tagliato in terra pugliese, nella giornata di domenica. A Casamassima, in provincia di Bari, si è infatti svolto il torneo Over 2000 e al quale ha partecipato anche il giovane vibonese Felice Messina. La competizione vedeva ai nastri di partenza ben 72 iscritti e, dopo una giornata di gare lunghissima iniziata alle 14:30 e conclusa alle 23:30, l'atleta ha prima superato il proprio girone composto da tre atleti classificandosi al primo posto e, nella fase successiva nel tabellone a eliminazione diretta, è salito uno scalino alla volta dai sedicesimi di finale fino alla finalissima.

Proprio in finale lo stesso Messina si è imposto con un secco 3/0 sul pugliese Antonio Congedo. Un risultato che ripaga l'atleta del team piscopisano dei sacrifici fatti e allo stesso tempo inorgoglisce tutta la società dilettantistica, con in testa il direttore tecnico Giacomo Macrì. Messa agli annali la bella affermazione, bisogna ora ripartire con gli allenamenti con ancora più determinazione per perseguire gli obbiettivi stagionali.