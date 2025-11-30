Inizia a formarsi la classifica, e dunque a entrare nel vivo il campionato di Terza Categoria che ha appena visto concludersi la sua quinta giornata e che ha, in un certo qual modo, rimescolato le carte soprattutto in zona play off. Ecco il bilancio generale.

Le gare

Tutta d'un fiato stavolta la giornata, senza alcun anticipo e con le gare tutte disputate di domenica. Un Serra San Bruno pigliatutto, dal momento che la compagine bianco/azzurra si sta dimostrando una vera e propria corazzata senza punti deboli. Continua la marcia della capolista dunque, che consolida il primato e rimane a punteggio pieno con cinque vittorie su cinque. A farne le spese, stavolta, è stato l'Atletico Vena che nulla ha potuto contro l'impeto locale, anche se la gara è rimasta sempre sull’orlo dell’equilibrio: ancora una volta le copertine sono per Damas, autore di una doppietta tra il settimo del primo tempo e gli sgoccioli dell’intervallo. In mezzo il gol ospite ma finisce 2-1. Gli occhi, però, era tutti puntati sul big match ad alta quota tra Paravati e Fulmine Sorianello, entrambe in zona play off prima della gara. Alla fine però il match non regala vincitori né vinti, con la sfida che termina a reti bianche e posta in palio divisa. Approfitta dello scontro diretto sopra citato lo Sporting Piscopio che fa il suo dovere in casa del Falchi Maropati e si prende la seconda piazza: giallorossi vittoriosi per 1-2 con i gol griffati da La Bella e Ciardulli

Secondo posto anche per il Pernocari che, davanti ai propri tifosi, piega la resistenza del Pannaconi battendolo con un perentorio 4-0: in gol Porretta M., Mandaradoni, Combatti e Purita. Pareggio per 2-2 tra Maierato e Serrese: Michele Zaffino e Ienco per gli ospiti, Arenoso e Jaiteh per i padroni di casa. Chiude il programma Cessaniti-Castel Caraffa, con questi ultimi che salgono al quinto posto grazie al secco 0-3 in casa del Cessaniti con le firme di Carè, Montagnese e Facundo.

I risultati

Serra San Bruno-Atl. Vena 2-1

F. Maropati-Sp. Piscopio 1-2

Maierato-Serrese 2-2

Paravati-F. Sorianello 0-0

Pernocari-Pannaconi 4-0

Cessaniti-C. Caraffa 0-3

La classifica

Serra San Bruno 15

Pernocari 11

Sp. Piscopio 11

Paravati 10

Castel Caraffa 9

F. Sorianello 8

Maierato 8

Pannaconi 6

Cessaniti 3

Atl. Vena 3

Serrese 1

F. Maropati 0

Il prossimo turno

Sp. Piscopio-Paravati

Atl. Vena-Cessaniti

C. Caraffa-Pernocari

F. Sorianello-Serra San Bruno

Pannaconi-Maierato

Serrese-F. Maropati