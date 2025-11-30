Pari a reti bianche nella sfida dal sentore di play off tra Paravati e Fulmine Sorianello. Il Maierato fermato in casa sul 2-2 dalla Serrese
Inizia a formarsi la classifica, e dunque a entrare nel vivo il campionato di Terza Categoria che ha appena visto concludersi la sua quinta giornata e che ha, in un certo qual modo, rimescolato le carte soprattutto in zona play off. Ecco il bilancio generale.
Le gare
Tutta d'un fiato stavolta la giornata, senza alcun anticipo e con le gare tutte disputate di domenica. Un Serra San Bruno pigliatutto, dal momento che la compagine bianco/azzurra si sta dimostrando una vera e propria corazzata senza punti deboli. Continua la marcia della capolista dunque, che consolida il primato e rimane a punteggio pieno con cinque vittorie su cinque. A farne le spese, stavolta, è stato l'Atletico Vena che nulla ha potuto contro l'impeto locale, anche se la gara è rimasta sempre sull’orlo dell’equilibrio: ancora una volta le copertine sono per Damas, autore di una doppietta tra il settimo del primo tempo e gli sgoccioli dell’intervallo. In mezzo il gol ospite ma finisce 2-1. Gli occhi, però, era tutti puntati sul big match ad alta quota tra Paravati e Fulmine Sorianello, entrambe in zona play off prima della gara. Alla fine però il match non regala vincitori né vinti, con la sfida che termina a reti bianche e posta in palio divisa. Approfitta dello scontro diretto sopra citato lo Sporting Piscopio che fa il suo dovere in casa del Falchi Maropati e si prende la seconda piazza: giallorossi vittoriosi per 1-2 con i gol griffati da La Bella e Ciardulli
Secondo posto anche per il Pernocari che, davanti ai propri tifosi, piega la resistenza del Pannaconi battendolo con un perentorio 4-0: in gol Porretta M., Mandaradoni, Combatti e Purita. Pareggio per 2-2 tra Maierato e Serrese: Michele Zaffino e Ienco per gli ospiti, Arenoso e Jaiteh per i padroni di casa. Chiude il programma Cessaniti-Castel Caraffa, con questi ultimi che salgono al quinto posto grazie al secco 0-3 in casa del Cessaniti con le firme di Carè, Montagnese e Facundo.
I risultati
Serra San Bruno-Atl. Vena 2-1
F. Maropati-Sp. Piscopio 1-2
Maierato-Serrese 2-2
Paravati-F. Sorianello 0-0
Pernocari-Pannaconi 4-0
Cessaniti-C. Caraffa 0-3
La classifica
Serra San Bruno 15
Pernocari 11
Sp. Piscopio 11
Paravati 10
Castel Caraffa 9
F. Sorianello 8
Maierato 8
Pannaconi 6
Cessaniti 3
Atl. Vena 3
Serrese 1
F. Maropati 0
Il prossimo turno
Sp. Piscopio-Paravati
Atl. Vena-Cessaniti
C. Caraffa-Pernocari
F. Sorianello-Serra San Bruno
Pannaconi-Maierato
Serrese-F. Maropati