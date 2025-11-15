La Fulmine Sorianello è sicuramente tra le pretendenti (e sicure protagoniste) per un posto ai vertici del campionato di Terza Categoria. A testimoniare la forte ambizioni della società è anche il mercato che, rapportato alla categoria, continua a essere di spessore. Un altro tassello si aggiunge dunque alla rosa di mister Michele Corona, e anche stavolta si tratta di una pedina di assoluto rilievo e di ben altre categoria: ufficiale l'ingaggio di Vitantonio Tassone.

Terzino di valore

Un pezzo da novanta se si considera anche il recente passato del terzino classe 2003, pronto a vestire i colori giallorossi. Il ventiduenne, ex (tra le altre) di Soriano, San Nicola da Crissa e San Luca, va a garantire inoltre estrema duttilità tattica dal momento che nasce sì come terzino, ma sa benissimo fare sia il difensore centrale che l'esterno di attacco. Insomma, può senza dubbio essere il jolly in campo della formazione sorianellese che manda un altro ruggito dal mercato a tutte le altre concorrenti. Tassone è già disponibile e convocabile per la partita di domani in casa del Maierato, altra squadra candidata alle posizioni di vertice.