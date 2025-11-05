L'esordio in campionato non è stato positivo per la Fulmine Sorianello che però non si fascia assolutamente la testa. La compagine delle preserre, che sta disputando il corrente campionato di Terza Categoria con l'etichetta di matricola, ha sicuramente ambizioni importanti candidandosi tra i principali protagonisti della stagione.

Fulmine Sorianello, altro colpo

Una dirigenza che, in attesa dei risultati sul campo, sta parlando con i fatti e soprattutto sul mercato. Un nuovo tassello infatti si aggiunge a una rosa già di suo competitiva, e il nome è quello di Giuseppe Laface. Un colpo di grande spessore rapportato alla categoria e, come si suol dire, un usato sicuro dal momento che il prestigio del suo curriculum sportivo lo precede. L'esperto classe 1986, dunque, va a rinforzare in maniera importante il reparto difensivo e candidandosi come leader del pacchetto arretrato. un altro grosso colpo messo a segno dai dirigenti e per una rosa che, con la Terza Categoria, ha poco a che fare: «Non volevo scendere di categoria - le prime parole dell'arcigno difensore - ma nell'incontro con i dirigenti mi è stato esposto un progetto di forte rilievo di fronte al quale non potevo dire di no. Inoltre ritrovo alcuni miei vecchi compagni come Nesci, Macrillò o Carchidi che hanno avuto un ruolo chiave nella trattativa e che conoscono bene il mio valore e cosa sono in grado di fare. L'indecisione iniziale dunque è stata superata, rinunciando a proposte dalla Promozione e dalla Prima Categoria che non collimavano con i miei impegni lavorativi».

Il possente difensore centrale nella passata stagione ha vestito la maglia del Fabrizia ma non bisogna dimenticare le esperienze (tra le altre) con Mileto, Torretta, Polistena, Marina di Gioiosa, Capo Vaticano, Siderno e San Nicola da Crissa.

Tante anche le soddisfazioni come la salvezza, da protagonista, con la maglia del Siderno in Prima Categoria o il doblete (campionato e Supercoppa Provinciale) con la maglia del san Nicola da Crissa.

Insomma, un altro grande nome si aggiunge a una rosa di spessore in mano a mister Michele Corona, e con la dirigenza che vuole regalare un sogno ai propri tifosi, a pochi mesi dalla nascita di questa squadra.